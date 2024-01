Roztřepanou hromádku neštěstí připomínal u Krajského soudu v Ostravě Radim V. (25). Mladík měl obrat 80 lidí o desítky milionů, mimo jiné i syna politika Jaroslava Faltýnka! Radim V. tvrdí, že je psychicky na dně. Vše prý vysvětlí, až na tom bude lépe, vinu ale odmítl. Hrozí mu až 10 let.

Při zahajovacím soudním jednání mladík chyběl, prý kvůli návštěvě psychiatra, poslední lednové pondělí ale do síně už dorazil. Žaloba mladíka viní, že si měl napůjčovat nejméně 60 milionů korun od zhruba 80 lidí a firem s tím, že peníze zhodnotí na burze. Radim V. ale k obchodování na burze neměl žádná oprávnění.

„Peníze přijímal, ale nezhodnocoval. Žil v luxusním bytě, kupoval drahá auta,“ řekl státní zástupce Radim Sobek. Mladík prý dokonce za cizí peníze odletěl na exotickou dovolenou. Pak se z milionů na svém kontě totálně psychicky sesypal!

Psychicky na dně

Mladík u soudu opravdu nevypadal zdravě. „Není mi dobře. Chodím k psychiatričce. Nechci prohlásit vinu ani se dohodnout. Vypovídat chci, ale až příště, až mi bude lépe, teď jsem na práškách. Mám vyrážku, křeče, bodá mě všude, nedávám to,“ hořekoval.

Podle obhajoby Radim V. jednal v dobré víře a investoval chtěl, nezvládl jen administrativní překážky. „Hodně věcí je vymyšlených, lidi se na mě domluvili,“ tvrdil žalovaný muž.

Napálil i Faltýnkova syna!?

Jedním z napálených lidí, kteří Radimu V. svěřili nemalé peníze, je dle žaloby i Jiří Faltýnek, syn pravé ruky Andreje Babiše Jaroslava Faltýnka. Mladíkovi svěřil milion s tím, že se mu peníze s 10% výnosem vrátí zhruba za rok. Zůstalo ale jen u slibů.

Radimovi V. hrozí za podvod až 10 let, žalobce navrhl osm let ve vězení se zvýšenou ostrahou. „Výše trestu se dá změnit, prohlásí-li obžalovaný vinu či se dohodne na vině a trestu,“ podotkl žalobce Radim Sobek. Na to asi nedojde a soud se protáhne.

