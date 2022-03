„Vrchní soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně pouze ve výroku o trestu odnětí svobody a nově rozhodl tak, že jí uložil dva roky ve věznici s ostrahou. Došlo tak ke zpřísnění původního trestu o čtyři měsíce,“ řekl mluvčí soudu Stanislav Cik.

Ženě v této sazbě původně hrozilo dva až osm let vězení, podle odvolacího soudu zde nebyl důvod k uložení trestu mimořádně pod spodní hranicí trestní sazby. Soud odkázal i na řadu přitěžujících okolností jako dobu páchání trestného činu či výši škody.

164 podvodů

Podvod se odehrával v letech 2014 až 2019, kdy úřednice peníze z účtu radnice posílala na své účty. Ve chvíli, kdy radnice zmizení peněz odhalila, šlo o 164 převodů.

Podle obžaloby dávala žena vedení radnice jako účetní k autorizaci hromadné platby, kdy u některých případů zaměnila číslo účtu za své. Následně manipulovala s přehledy plateb, ze kterých odstraňovala ty platby, které odcházely na její účet. Celkem šlo asi o osm milionů korun. Ty vesele utrácela.

Jundrov odhalil zmizení peněz z účtu v roce 2019. Byl to pro radnici šok. Městská část se 4000 obyvateli má totiž roční rozpočet kolem 35 milionů, chybějící částka tak činila téměř jeho čtvrtinu. Radnice si musela bezúročně půjčit od města šest milionů korun k pokrytí investic s příslibem, že peníze vrátí do tří let. Peníze již splatila.

Vinu přiznala

Účetní u krajského soudu prohlásila svou vinu, kterou soud přijal. „Nevím, jak se to všechno seběhlo. Nasedla jsem do rozjetého vlaku, který už nešlo zastavit,“ uvedla tehdy žena. Část škody již uhradila, v mezidobí prodala dům.

Institut prohlášení viny zavedla novela trestního zákoníku předloni na začátku října spolu s dohodou o vině a trestu. Obžalovaný může před soudem prohlásit, že je vinen spácháním skutku uvedeného v obžalobě a že souhlasí s právní kvalifikací. Pokud soud takové prohlášení přijme, související dokazování se neprovádí.

