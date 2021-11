Zpět

Neuvěřitelných pět let, od června 2014 do dubna 2019, tahala za nos vedení brněnské městské části Jundrov jejich účetní Hana Ř. (41). Na svůj účet si totiž podle obžaloby převáděla městské peníze. U Krajského soudu v Brně svou vinu přiznala, dostala 20 měsíců a musí splatit, co vzala.