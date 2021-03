Ryby

Pokud si něco doopravdy přejete, pak je to snadnější práce. Nadřízený vás absolutně nešetří, ale vy se ho nebojíte. Díky tvrdé dřině se probojujete k úspěchu a on vás bude muset ohodnotit kladně. Když to neudělá, najdete si klidně nové zaměstnání.