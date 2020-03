Neuvěřitelná drzost procházela dlouhých pět let účetní z brněnské radnice v Jundrově. Peníze neposílala na účet dodavatelům, ale na svůj vlastní. Na čtyřtisícovou městskou část se pak neustále vracely neproplacené faktury. Podle policistů okradla žena radnici o osm milionů korun, tedy přibližně o čtvrtinu ročního rozpočtu této městské části. Policisté případ uzavřeli a putuje k soudu.

Nyní již bývalá úřednice si z posílání peněz, které ji nepatřily, udělala dobrý "vedlejšák". Když měla radnice zaplatit dodavatelům za práci, změnila číslo bankovního účtu na to své. Procházelo jí to pět let!



délka: 00:09.37 Video Monika (37) tvrdila, že má rakovinu: Rodiče a přítelkyni obrala o 3 miliony! TV Blesk Zdeněk Matyáš

Radnice si přitom dlouho marně lámala hlavu, kde se peníze ztrácejí. „,“ přiznala před časem místostarostka Irena Koláčná (Zelená pro Náš Jundrov), když se na krádeže přišlo.upřesnil mluvčí policie Pavel Šváb. Osudným se úřednici stal audit města Brna, který na nesrovnalosti upozornil.