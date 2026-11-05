Nejdéle vězněný Čech žádal o svobodu: Konečné rozhodnutí soudu

Doživotně odsouzený vrah Vocásek.
Doživotně odsouzený vrah Vocásek.
Doživotně odsouzený vrah Vocásek.
Doživotně odsouzený vrah Vocásek.
Doživotně odsouzený vrah Vocásek.
Autor: ČTK - 
5. listopadu 2026
11:53

Nejdéle vězněný Čech zůstane za mřížemi. Soud v Mostě zamítl návrh na jeho propuštění. Muž, odsouzený za dvě vraždy, je ve vězení téměř 40 let.

Nejdéle vězněný Čech zůstane za mřížemi. Rozhodl o tom ve čtvrtek soud v Mostě, který zamítl návrh na podmíněné propuštění Zdeňka Navrátila, odsouzeného na doživotí za dvě vraždy. Muž ve vězení strávil téměř 40 let. Soud odmítl přijmout záruku, kterou za odsouzeného nabídla Společnost pro právní stát.

Zdeněk Navrátil, který se původně jmenoval Vocásek, ale příjmení si změnil, žádal o propuštění opakovaně. Okresní soud v Mostě loni v září návrhu vyhověl. Krajský soud ale rozhodnutí v prosinci zrušil. Mezitím se změnilo hodnocení věznice a původní záruku za Navrátila, který byl přítomen veřejnému zasedání u soudu prostřednictvím videokonference z věznice, vzal zpět spolek Oikia. Soudce řekl, že se situace oproti minulého roku změnila. Nelze konstatovat, že muž prokázal polepšení. Druhá ze tří podmínek pro propuštění tak není podle soudu splněna.

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Doživotně odsouzený vrah Vocásek.
Doživotně odsouzený vrah Vocásek.
Doživotně odsouzený vrah Vocásek.
Doživotně odsouzený vrah Vocásek.
Doživotně odsouzený vrah Vocásek.

Témata:
vraždaMostvězniceZdeněk NavrátilOkresní soud v Mostě
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