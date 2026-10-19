Drama v Mostě: Agresor zaútočil na dva spolubydlící japonským mečem!
Padesátiletý muž zaútočil v ubytovně v Mostě na dva muže japonským mečem. Jeden z nich utrpěl vážná zranění. Kriminalisté útočníka obvinili z dvojnásobného pokusu o vraždu. Skončil ve vazbě.
Kriminalisté stíhají padesátiletého muže, který podle nich o víkendu v ubytovně v Mostě zaútočil japonským mečem, tzv. katanou na dva muže, z nichž jeden utrpěl vážné zranění. Policie údajného útočníka stíhá za dvojnásobný pokus o vraždu. Je ve vazbě, informovali dnes policisté na síti X.
Podle zjištění kriminalistů se mezi třemi muži na ubytovně odehrál konflikt. „Podle dosavadních informací měl padesátiletý muž zaútočit na další dvě osoby japonským mečem - katanou,“ informovala policie. Incident skončil zraněním jednoho z mužů.
byl to japonský xizinec,nebo bývalý sovèt???