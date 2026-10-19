Drama v Mostě: Agresor zaútočil na dva spolubydlící japonským mečem!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk)
Autor: ČTK - 
19. října 2026
15:46

Padesátiletý muž zaútočil v ubytovně v Mostě na dva muže japonským mečem. Jeden z nich utrpěl vážná zranění. Kriminalisté útočníka obvinili z dvojnásobného pokusu o vraždu. Skončil ve vazbě.

Kriminalisté stíhají padesátiletého muže, který podle nich o víkendu v ubytovně v Mostě zaútočil japonským mečem, tzv. katanou na dva muže, z nichž jeden utrpěl vážné zranění. Policie údajného útočníka stíhá za dvojnásobný pokus o vraždu. Je ve vazbě, informovali dnes policisté na síti X.

Podle zjištění kriminalistů se mezi třemi muži na ubytovně odehrál konflikt. „Podle dosavadních informací měl padesátiletý muž zaútočit na další dvě osoby japonským mečem - katanou,“ informovala policie. Incident skončil zraněním jednoho z mužů.

Ilustrační foto.
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Témata:
útokkatanaMostubytovnapokus o vražduXzranění
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Jan Palecek ( 19. října 2026 16:07 )

byl to japonský xizinec,nebo bývalý sovèt???

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