Krvavá řež z hradeckého obchoďáku u soudu: Šel na soka se sekáčkem! Hrozí mu vězení i vyhoštění

Phu N. D. (28) obviněný z pokusu o vraždu u soudu
Phu N. D. (28) obviněný z pokusu o vraždu u soudu
Phu N. D. (28) obviněný z pokusu o vraždu u soudu
Phu N. D. (28) obviněný z pokusu o vraždu u soudu
Phu N. D. (28) obviněný z pokusu o vraždu u soudu
Autor: Jitka Pecharová - 
9. října 2026
09:25

Za vším hledej ženu? Kvůli ní se do sebe měli pustit obuškem, sekáčkem a nožem dva Vietnamci v hradeckém obchoďáku. Za krvavé drama Duy T. H. (33) včera stanul před
soudem. Viní ho z pokusu o vraždu.

Spor krajanů začal už několik dní před incidentem. Duya T. H. v noci na ulici napadl Phu N. D. (28), což byl nový amant jeho bývalé přítelkyně, a schytal několik ran pěstí. To si však Duy nechtěl nechat líbit a 2. ledna vyrazil do nehtového studia v 1. patře Futura, kde sok pracoval. Ten právě dokončoval manikúru zákaznice, když na něj agresor naběhl s obuškem v jedné a sekáčkem na maso v druhé ruce.

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Ve zmatené rvačce se Phunovi podařilo ho odrazit a způsobit mu krvavé zranění pod okem, on sám však utrpěl hluboké rány sekáčkem na boku a ruce. Běsnící Duy navíc sekáčkem zasáhl do ucha i zákaznici. Útočník sice z místa utekl, ale za chvíli už byl zadržen v nemocnici, kam přišel s řeznou ranou pod okem. Nadýchal 1,7 promile alkoholu. Včera za čin stanul před soudem. Konflikt sice přiznal, tvrdí ale, že se pouze bránil. „Nechtěl jsem ho zabít,“ dušoval se. Žalobkyně pro něj žádá trest až devět let vězení a následné vyhoštění ze země.

V mobilu měl dětské porno

Obvinění z pokusu o vraždu navíc není jediné, kterému Duy T. H. čelí. Vyšetřovatelé mu totiž v mobilu našli dětské porno. To cizinec vysvětloval tak, že telefon koupil již jako používaný a o uložených snímcích nevěděl.

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Zdroj: Blesk: Jitka Pecharová

Bratranec měl dívku sexuálně zneužívat už od šesti let. Po letech se přiznal před kamerou.
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Phu N. D. (28) obviněný z pokusu o vraždu u soudu
Phu N. D. (28) obviněný z pokusu o vraždu u soudu
Phu N. D. (28) obviněný z pokusu o vraždu u soudu
Phu N. D. (28) obviněný z pokusu o vraždu u soudu
Phu N. D. (28) obviněný z pokusu o vraždu u soudu

Témata:
útoksekáčekfuturumvěznicepokus o vražduVietnamciHradec Králové
Jitka Pecharová
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