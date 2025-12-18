„Bylo zapotřebí velmi dlouhé náčiní, které dosáhne ze zápěstí až do nohy. Pacient s konkrétním typem postižení stehenních tepen byl takto ošetřen v Česku poprvé,“ sdělil chirurg Jerzy Bezecny.
Operovaný muž měl potíže s průchodností tepen ve stehnech. Zhoršily se natolik, až hrozilo, že přijde o nohu!
Operace má navíc obří výhodu. „Pacient se může prakticky ihned posadit, najíst a dojít si na toaletu. Obvykle také po zákroku přes tříslo musí pacienti 12 hodin nehybně ležet, aby velká tepna nekrvácela. Místo toho pán dostal na zápěstí tlakový náramek na pouhé tři hodiny,“ uzavřel Jerzy Bezecny.
