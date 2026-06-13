Češi po ostudě v Brazílii: Pašeráci kaktusů jsou už doma! Vyhnuli se trestu?

Pašeráci kaktusů už jsou doma.
Pašeráci kaktusů už jsou doma.
Skupinka mužů se s několika přestupy pokoušela dostat do Vídně.
Pašeráky kaktusů chytili v Brazílii.
Plechovky, ve kterých kaktusy a semena převáželi.
Autor: Jitka Pecharová, Kateřina Moravcová, Karel Janeček, Tomáš Koníček - 
13. června 2026
05:00

V ponožkách a plechovkách ukrývali stovku chráněných kaktusů a 198 pytlíčků s více než 2000 semeny. Čtyři Češi, kteří byli v únoru zadrženi na letišti v brazilském Sao Paulu, jsou již doma. Vyhnuli se potrestání?

„Byli obviněni z pašování s přitěžující okolností využití letecké dopravy a z porušení zákona, který zakazuje odstraňování a přepravu původních druhů,“ sdělila na začátku března brazilská policie.

Vyplatili se na kauci, každý měl zaplatit po přepočtu 85 tisíc korun. Následně podle příbuzných žili na české ambasádě a čekali na soud. Jak dopadl?
Blesk oslovil ministerstvo zahraničních věcí (MZV), jeho mluvčí Adam Čörgő ale jen uvedl: „S ohledem na fakt, že MZV nemá souhlas dotyčných občanů ČR se sdílením informací, nebudeme daný případ jakkoliv komentovat.“ Jeden z obviněných však připustil, že kauza stále vyřešena není a že si museli najmout brazilského advokáta. 

Vladimír po návratu onemocněl?

Vladimír B. (67) se sice vrátil domů, ale ne do práce. „Je ve stavu nemocných,“ řekla pracovnice Střední uměleckoprůmyslové školy v Hradci Králové, kde učí. Už od jeho zatčení zajišťují výuku kolegové, a jelikož není jasný další vývoj kauzy, vedení už pro jistotu zajistilo náhradu za kantora i pro příští školní rok. „Je nám to osobně líto. Známe ho jako slušného člověka. I děti ho mají jako vzor, stojí za ním. Doufáme, že se to dořeší ke zdárnému konci,“ uvedl ředitel Jan Opitz.

Jaroslav je zdecimovaný

Domů se vrátil i Jaroslav V. (77) z Chuchelné na Opavsku. „Na víkendové výstavě jsem se ptal sběratele, který bydlí nedaleko, zda se Jarda už vrátil. Prý ano, říkal, že ho sám osobně viděl, kterak chodil po zahradě domu, u něhož má skleník,“ řekl zdroj Blesku. Kolegům z kaktusářského svazu se neozval a telefon nebere. „On i ti další tři jsou z celé té situace zdecimovaní. S nikým se nechtějí vidět ani s nikým mluvit. Nelze říct, za jakých okolností je pustili,“ uvedli.

Karel skončil s prodejem?

V případu je zapleten i inženýr Karel Š. (57) z Plzně, podnikatel, který se živil prodejem sukulentů. Zdá se, že s byznysem po cestě do Brazílie skončil. Jeho web s nabídkou kaktusů, které podle sousedů pěstoval v garáži u domu, je nyní nefunkční. Po telefonu se k případu odmítl vyjádřit. Sdílnější nebyla ani jeho matka, s níž žije v panelákovém bytě.

Vladimír věří v pomoc advokáta

Kauzu nechtěl moc komentovat ani Vladimír Š. (66), učitel na hořickém gymnáziu. „Jsme doma. Řeší to za nás brazilský advokát, takže se k tomu nebudu vyjadřovat,“ řekl Blesku. Lidi v okolí zatčení překvapilo. „Myslím, že převážila vášeň ke kaktusům, kvůli penězům to asi nedělal,“ usoudila bývalá sousedka Vladimíra Š., který se před lety přestěhoval z Hořic na Královéhradecku do menší obce. Přiznala ale, že jí vždy bylo divné, že lidem z okolí se sbírkou nechlubil. „Před námi kaktusy tajil, nikdy nás nepozval se podívat,“ řekla.

Video  Vášnivý kaktusář z Orlové: Pěstuje přes pět tisíc druhů rostlin.  - Karel Janeček
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Pašeráci kaktusů už jsou doma.
Pašeráci kaktusů už jsou doma.
Skupinka mužů se s několika přestupy pokoušela dostat do Vídně.
Pašeráky kaktusů chytili v Brazílii.
Plechovky, ve kterých kaktusy a semena převáželi.

Témata:
kaktuspašeráciČeskoHradec KrálovéBrazílieokres OpavaMinisterstvo zahraničních věcí České republikyChuchelnákaktusy
Jitka Pecharová
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