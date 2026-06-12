Úřady varují před padělanými léky na rakovinu: Vadná šarže z Brazílie

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Shutterstock)
Autor: Kamil Morávek - 
12. června 2026
13:15

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal varování před padělky léku Keytruda. Ten se užívá při rozličných onkologických onemocněních formou nitrožilní infuze. Lék podporuje imunitní systém, což tělu pomáhá bojovat s nádorovými buňkami.

Podle informací SÚKL se jedná o šarži Y019149 s datem expirace 07/2026. „Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie,“ napsala instituce na webu. Požádala následně všechny distributory o důkladnou kontrolu šarží a případné nahlášení výskytů té problémové.

O pár dní později však mohli zástupci úřadu českou veřejnost uklidnit. V pátek informovali o tom, že problémová šarže se na českém trhu vůbec nevyskytla. 

Lék Keytruda se předepisuje pacientům s onkologickými onemocněními jako karcinomy plic, nádory na kůži, gynekologická onemocnění a rakovinu trávicího traktu. Funguje jako podpora imunitního systému, který tělu pomáhá samovolně ničit rakovinotvorné buňky.

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Témata:
rakovinaonkologické onemocněníKeytrudavadný léknemocBrazílieStátní ústav pro kontrolu léčiv
Kamil Morávek
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