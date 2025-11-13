Tragická smrt v Doubravčicích: Popeláři srazili seniorku, na místě zemřela
Doubravčice na Kolínsku zasáhla ve čtvrtek 13. listopadu dopoledne tragická nehoda. V areálu centra péče pro seniory srazil popelářský vůz seniorku. Žena utrpěla vážná zranění a na místě zemřela.
Podle policie byla událost nahlášena krátce před 11. hodinou. Na místo vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému, ale přes veškerou snahu záchranářů ženě už nedokázaly pomoci. Lékař mohl jen konstatovat smrt.
„V Nebeské ulici v Doubravčicích došlo ke střetu popelářského vozu se seniorkou, na místo vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému, ale ženě už nebylo pomoci, na místě zemřela,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová.
Dechová zkouška u řidiče vozu byla podle policie negativní. Kriminalisté nyní prověřují okolnosti celé tragédie a byla nařízena soudní pitva.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.