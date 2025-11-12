Násilná smrt ženy v Přelouči: Sousedé popsali hádky, alkohol i pistoli
Policie v Přelouči od úterního večera vyšetřuje vraždu ženy v domě poblíž centra města. Zadržela dvě podezřelé osoby. Obyvatelé mluví o častých hádkách, alkoholu, drogách i o pistoli, s níž měl muž závodně střílet.
Tragédie se odehrála v domě v klidné ulici nedaleko Masarykova náměstí. Kolem osmé hodiny večer tam zasahovala policie i záchranáři. Oblast byla rychle uzavřena a podle svědků dorazila i zásahová jednotka. „Veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí. Další informace poskytneme, jakmile to okolnosti dovolí,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. Policie následně potvrdila, že zadržela dvě podezřelé osoby.
Problémová dvojice
Na místo dorazili i zdravotníci. „Na místo jsme vyslali záchranářskou a lékařskou posádku, která našla osobu bez známek života,“ sdělil mluvčí záchranářů Josef Strašík.
Podle místních obyvatel dům dlouhodobě přitahoval pozornost. Muž, který tam žil, měl prý problémy s alkoholem, jeho partnerka zase s drogami. „Já tu bydlím pouze rok, ale pana podezřelého znám. Vím, že se rád napil a alkoholu holdoval prakticky každý den. Ta zavražděná byla myslím jeho přítelkyně, která za ním jezdila. Ta měla zase problémy s drogami,“ popsal jeden ze sousedů serveru Pardubický deník.
Sousedé mluví o pistoli
Majitel nedalekého řeznictví zase uvedl, že podezřelého často vídával. „Ten chlap chodil hodně shrbený a občas u nás nakoupil. Často měli s přítelkyní mezi sebou nějaké spory. Divím se, že mu policajti nesebrali zbraň. On totiž závodně střílel z pistole. Nevím, jestli střílí pořád. Zavražděná za ním jezdila i kvůli penězům,“ řekl muž.
Vchod do domu zůstává zapečetěn policejní páskou a kriminalisté pokračují ve vyšetřování. Policie zatím nezveřejnila totožnost oběti ani obviněných.
