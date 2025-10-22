Tragický požár bytu ve Svitavách: Jeden mrtvý a milionové škody
Při požáru bytu ve Svitavách v noci na středu zemřel člověk, patrně jeho majitel. Hasiči našli bezvládné tělo pod okny domu. Požár způsobil škody za 4,4 milionu korun.
„Pod okny bytového domu byla nalezena osoba, které hasiči ihned poskytli první pomoc. Přes veškerou snahu záchranných složek však osoba utrpěla smrtelná zranění a na místě zemřela,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.
Požár zasáhl byt v šestém patře. Čtyři obyvatele domu hasiči evakuovali, zázemí jim poskytli v autě. Požár vypuknul asi dvě hodiny po půlnoci, zcela ho hasiči zlikvidovali po necelých dvou hodinách. Příčiny pádu osoby z okna vyšetřují policisté.
„Po uhašení požáru kriminalisté provedli ohledání bytu, a to i za přítomnosti psa se specializací na vyhledávání akcelerantů hoření,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Dub. Příčiny a okolnosti případu policie zjišťuje, dodal.
Škody jsou podle hasičů 4,4 milionu korun. „Požárem byl zničen nejen samotný byt, ale hasební voda způsobila poškození i v dalších bytech. Příčina vzniku požáru je nadále předmětem vyšetřování,“ uvedla mluvčí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.