V areálu bývalého klatovského pivovaru začalo hořet v sobotu večer a to v jedné z pěti spojených dílen. „Oheň prostupoval do dřevěné konstrukce střechy. Museli jsme sundat plechovou střechu, abychom mohli krovy dohasit," řekl velící důstojník hasičů Petr Ježek.
Po těžkém boji s ohněm našli hasiči uvnitř objektu torzo ohořelého těla. „Případ vyšetřují kriminalisté a nařídili soudní pitvu,“ uvedl policejní mluvčí Michal Schön. Dodal, že totožnost mrtvého muže znají, ale vše musí potvrdit ještě test DNA.
Příčina požáru není zatím jasná, škodu hasiči odhadli zhruba na pět miliónů korun.
Smrt legendy
Při tragédii měl zemřít Richard Vojík (†70). „Byl legendární závodník rallye veteránů a specialista na restaurování automobilových veteránů. Známý i pro svůj humor,“ řekl Marcel Mourek, který se sám pohybuje ve světě automobilových závodů.
„Kromě sbírky italských závodních aut měl v dílně také unikátní součástky, které jsou na světě velmi těžko k dostání,“ prozradil Mourek. Vše zničil oheň...
Vojík byl podle něho odborník na renovace veteránů a jezdili za ním lidé z celé Evropy. „V dílně mu pod rukama prošly značky Lotus, Porsche či Spider. Podílel se také na renovaci autobusu Škoda 706 RTO speciálně upraveného na přepravu plachetnice,“ dodal Mourek. Tento autobus je jediným na světě.
