Brutální vražda v Jaroměři: „Hodný ňouma“ chtěl surovým mordem zakrýt znásilnění

Vyšetřování březnové vraždy v Jaroměři na Náchodsku je u konce. Obžalovaný (29), kterého jeho známá popsala jako hodného ňoumu, měl oběť, cizinku (†50), znásilnit a následně zavraždit. Tělo objevil náhodný kolemjdoucí v řece Metuji. Podle policie chtěl pachatel vraždou zakrýt předchozí znásilnění.

Oběť před smrtí velmi trpěla. „Znásilnění bylo spácháno za použití zbraně, vražda pak s rozmyslem, zvlášť surovým způsobem a ve snaze zakrýt předchozí trestnou činnost, tedy spáchané znásilnění,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Téměř nahé tělo cizinky viděl v osudný březnový den v řece náhodný svědek a zalarmoval policii. Oběť byla zrasovaná, pokrytá bodnořeznými ranami a zhmožděninami. „Poškozená zemřela na kombinaci vnějšího, vnitřního vykrvácení a utonutí,“ řekla mluvčí. Po 20 hodinách od otřesného nálezu policisté dopadli možného pachatele.

Jeho známí nemohli uvěřit, že by byl brutálního činu schopný. „To není možný, byl to takový hodný ňouma,“ popisovala otřeseně obviněného jeho známá. „Vídal jsem ho v práci, nikdy by mě nenapadlo, že by mohl někoho zabít,“ přidal mužův kolega. Zmínil i to, že údajný násilník byl často pod vlivem marihuany.   

„V průběhu vyšetřování byly vypracovány znalecké posudky z odvětví soudního lékařství, psychiatrie, sexuologie, psychologie a toxikologie. Obviněný  byl v době činu příčetný a zůstává i nadále ve vazbě,“ doplnila mluvčí. Násilníkovi hrozí 15 až 20 let v base, případně trest výjimečný.

