Tak to byl smrtící koktejl: Úspěšná kulturistka se předávkovala pěti druhy drog

Kulturistka Hayley McNeff
Kulturistka Hayley McNeff
Kulturistka Hayley McNeff
Kulturistka Hayley McNeff
Kulturistka Hayley McNeff
Autor: nkc - 
13. listopadu 2025
12:09

Nečekaná smrt zasáhla blízké americké kulturistické šampionky Hayley McNeffové. Příčina úmrtí její okolí šokovala. Sportovkyně měla zemřít na akutní intoxikaci z důvodu kombinace hned pěti tvrdých drog. Tragédie byla označena za nehodu.

Kulturistická šampionka z Massachusetts, Hayley McNeffová (37), zemřela v srpnu tohoto roku. Smrt byla nečekaná a dlouho si ji nikdo nedokázal vysvětlit. Nyní byla odhalena příčina, která šokovala rodinu i kamarády.

Sportovkyně zkombinovala smrtelnou dávku heroinu, fentanylu, 4-ANPP, kokainu a buprenorfinu. Na základě okolností byla smrt označena za nehodu.

„Hayley byla jako paprsek světla na tomto světě. Měla bezmeznou energii a byla velmi odhodlaná dosáhnout toho, co si předsevzala,“ popsal ji její otec pro New York Post. „(…) Milovala nás a my velmi milujeme ji,“ dodal.

Hayley za svůj život vyzkoušela nespočet sportů. Věnovala se jezdectví, potápění a lyžování. Vyhrála mnoho státních titulů a účastnila se dokumentu Raising the Bar, ve kterém zkoumala konkurenční prostředí kulturistiky, uvedl deník Daily Star.

Potom, co ukončila úspěšnou dráhu kulturistky, začala studovat psychologii. Sama se přitom možná potýkala s psychickými problémy. Fitness a kulturistická komunita upozornila, že na první pohled silní a úspěšní sportovci můžou čelit stejným životním výzvám jako kdokoliv jiný. Vypíchla návykové látky a duševní zdraví, sdílel server The Times Of India.

Video  Američan s českými kořeny Cole Prochaska ukazuje přebytečnou kůži, která mu po zhubnutí 160 kg zůstala  - Instagram
Video se připravuje ...
Kulturistka Hayley McNeff
Kulturistka Hayley McNeff
Kulturistka Hayley McNeff
Kulturistka Hayley McNeff
Kulturistka Hayley McNeff

Témata:
svalypsychologiešampionpředávkovánísportovkyněpsychické problémydrogysmrtkulturistanehoda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud