Tak to byl smrtící koktejl: Úspěšná kulturistka se předávkovala pěti druhy drog
Nečekaná smrt zasáhla blízké americké kulturistické šampionky Hayley McNeffové. Příčina úmrtí její okolí šokovala. Sportovkyně měla zemřít na akutní intoxikaci z důvodu kombinace hned pěti tvrdých drog. Tragédie byla označena za nehodu.
Kulturistická šampionka z Massachusetts, Hayley McNeffová (37), zemřela v srpnu tohoto roku. Smrt byla nečekaná a dlouho si ji nikdo nedokázal vysvětlit. Nyní byla odhalena příčina, která šokovala rodinu i kamarády.
Sportovkyně zkombinovala smrtelnou dávku heroinu, fentanylu, 4-ANPP, kokainu a buprenorfinu. Na základě okolností byla smrt označena za nehodu.
„Hayley byla jako paprsek světla na tomto světě. Měla bezmeznou energii a byla velmi odhodlaná dosáhnout toho, co si předsevzala,“ popsal ji její otec pro New York Post. „(…) Milovala nás a my velmi milujeme ji,“ dodal.
Hayley za svůj život vyzkoušela nespočet sportů. Věnovala se jezdectví, potápění a lyžování. Vyhrála mnoho státních titulů a účastnila se dokumentu Raising the Bar, ve kterém zkoumala konkurenční prostředí kulturistiky, uvedl deník Daily Star.
Potom, co ukončila úspěšnou dráhu kulturistky, začala studovat psychologii. Sama se přitom možná potýkala s psychickými problémy. Fitness a kulturistická komunita upozornila, že na první pohled silní a úspěšní sportovci můžou čelit stejným životním výzvám jako kdokoliv jiný. Vypíchla návykové látky a duševní zdraví, sdílel server The Times Of India.
