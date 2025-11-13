Zpočátku nebylo jasné, co přesně se stalo. Až pitva a toxikologické testy odhalily šokující pravdu. „Manželé zemřeli po užití smrtící kombinace fentanylu, sedativ a alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská. K případu došlo již v březnu, ale okolnosti policisté zveřejnili až nyní.

Podle soudních lékařů šlo o násilnou smrt. Nikoliv však kvůli útoku, ale kvůli účinkům drog. „Policisté brzy zjistili, že za tragédií stojí nelegálně získané fentanylové náplasti, které pár používal k extrakci drogy,“ popsala mluvčí.

Náročné vyšetřování

Kriminalisté krok za krokem skládali děsivou mozaiku. „Zjišťovali jsme, od koho oběti látku získaly, vyslýchali svědky a spolupracovali s lékárnami i Státním ústavem pro kontrolu léčiv,“ doplnila.

Po měsících práce padlo obvinění. Muž (48) z Novojičínska měl roky shánět stovky kusů náplastí s fentanylem a prodávat je uživatelům drog. Podle vyšetřovatelů věděl, že z náplastí se extrahuje látka a nitrožilně aplikuje, i přesto s obchodem pokračoval.

Oživlé mrtvoly

Při domovní prohlídce policisté u obviněného našli mimo jiné léčiva a blistry. On sám je uživatelem drog a skončil ve vazbě. Hrozí mu 10 až 18 let vězení. Kriminalisté na případu dál pracují a zjišťují, zda měl dealer i další odběratele. Desetitisíce mrtvých

Osudného dne prý manželé zkombinovali fentanyl z náplastí se sedativy a alkoholem. Směs se jim stala smrtelným koktejlem. Fentanylu se přezdívá „zombie droga“, protože narkomany naprosto paralyzuje a jejich pohyby připomínají „oživlé mrtvoly“. Obrovských problémem je v Americe, kde má na svědomí desetitisíce mrtvých ročně.

Manžele středního věku zabila v Kopřivnici "zombie droga" vyráběná z fentanylových náplastí.
