Zpočátku nebylo jasné, co přesně se stalo. Až pitva a toxikologické testy odhalily šokující pravdu. „Manželé zemřeli po užití smrtící kombinace fentanylu, sedativ a alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská. K případu došlo již v březnu, ale okolnosti policisté zveřejnili až nyní.
Podle soudních lékařů šlo o násilnou smrt. Nikoliv však kvůli útoku, ale kvůli účinkům drog. „Policisté brzy zjistili, že za tragédií stojí nelegálně získané fentanylové náplasti, které pár používal k extrakci drogy,“ popsala mluvčí.
Náročné vyšetřování
Kriminalisté krok za krokem skládali děsivou mozaiku. „Zjišťovali jsme, od koho oběti látku získaly, vyslýchali svědky a spolupracovali s lékárnami i Státním ústavem pro kontrolu léčiv,“ doplnila.
Po měsících práce padlo obvinění. Muž (48) z Novojičínska měl roky shánět stovky kusů náplastí s fentanylem a prodávat je uživatelům drog. Podle vyšetřovatelů věděl, že z náplastí se extrahuje látka a nitrožilně aplikuje, i přesto s obchodem pokračoval.
Oživlé mrtvoly
Při domovní prohlídce policisté u obviněného našli mimo jiné léčiva a blistry. On sám je uživatelem drog a skončil ve vazbě. Hrozí mu 10 až 18 let vězení. Kriminalisté na případu dál pracují a zjišťují, zda měl dealer i další odběratele. Desetitisíce mrtvých
Osudného dne prý manželé zkombinovali fentanyl z náplastí se sedativy a alkoholem. Směs se jim stala smrtelným koktejlem. Fentanylu se přezdívá „zombie droga“, protože narkomany naprosto paralyzuje a jejich pohyby připomínají „oživlé mrtvoly“. Obrovských problémem je v Americe, kde má na svědomí desetitisíce mrtvých ročně.
VIDEO: Adiktolog o smrtícím Fentanylu a opioidové krizi. Zabít může už první dávka!
Adiktolog o smrtícím Fentanylu a opioidové krizi. Zabít může už první dávka! Pavlína Horáková, Lukáš Červený, reuters