Záchranářem jednou, záchranářem navždy! Když kdokoliv z bývalých kolegů slaví narozeniny, přijdou mu poblahopřát a pobesedovat. Přitom vznikl nápad vytvořit podobnou fotku jak před 30 lety, jen pro tentokrát v barvě.

Půl kilometru museli jít pěšky s veškerou výbavou záchranáři, aby pomohli muži, který spadl ze srázu na Znojemsku.

Fotka okamžitě sklidila na sociálních sítích pozitivní reakce: „Sluší vám to kluci…ráda vzpomínám na těch pár let s vámi. Super, stále spolu a borci. Zrajou jak víno. Je hezké, že tak dlouho vydrželi spolu. Jednou mně Amigo zachraňoval život – všem děkuji. Machři. Tak to je hustý…“ A to je jen zlomek reakcí, které na fotky přicházejí.

„Nejvíce jsem se bál překotných porodů. Jednou nám mladá maminka porodila přímo před špitálem, v nemocnici měla už dítě v náručí,“ přiznal pro novinky.cz Amigo.

Ten nedá dopustit na seriál Sanitka. „Až se to dnes zdá téměř neuvěřitelné, vše co diváci v seriálu viděli, byla pravda. Kolegům přeji, aby vozili pacienty, kteří si váží jejich práce a plně chápou, že jak lékař, tak i zdravotník a řidič se snaží při každém výjezdu udělat vše, co je v jejich silách,“ dodal Amigo.

VIDEO: Náborový klip jihomoravských záchranářů připomíná trailer Jamese Bonda.

Náborový klip jihomoravských záchranářů připomíná trailer na nový díl Jamese Bonda. zzs jmk

Zleva: Milda (Milan Hlaváček), Jura (Jiří Domis) a Amigo (Luboš Kleveta) před 30 lety.
Zleva: Milda (Milan Hlaváček), Jura (Jiří Domis) a Amigo (Luboš Kleveta) před 30 lety.
Autor: ZZS JMK