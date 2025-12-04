Záchranářem jednou, záchranářem navždy! Když kdokoliv z bývalých kolegů slaví narozeniny, přijdou mu poblahopřát a pobesedovat. Přitom vznikl nápad vytvořit podobnou fotku jak před 30 lety, jen pro tentokrát v barvě.
Bál se porodů
Fotka okamžitě sklidila na sociálních sítích pozitivní reakce: „Sluší vám to kluci…ráda vzpomínám na těch pár let s vámi. Super, stále spolu a borci. Zrajou jak víno. Je hezké, že tak dlouho vydrželi spolu. Jednou mně Amigo zachraňoval život – všem děkuji. Machři. Tak to je hustý…“ A to je jen zlomek reakcí, které na fotky přicházejí.
„Nejvíce jsem se bál překotných porodů. Jednou nám mladá maminka porodila přímo před špitálem, v nemocnici měla už dítě v náručí,“ přiznal pro novinky.cz Amigo.
Ten nedá dopustit na seriál Sanitka. „Až se to dnes zdá téměř neuvěřitelné, vše co diváci v seriálu viděli, byla pravda. Kolegům přeji, aby vozili pacienty, kteří si váží jejich práce a plně chápou, že jak lékař, tak i zdravotník a řidič se snaží při každém výjezdu udělat vše, co je v jejich silách,“ dodal Amigo.
