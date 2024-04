Spíš upoutávku na nový hollywoodský trhák, než náborové video, připomíná klip jihomoravských záchranářů. Ti potřebují rozšířit své řady a svou profesi se rozhodli představit v atraktivním hávu. Do klipu zapojili napětí, humor i velkou míru nadsázky.

„Všichni, kdo v příběhu hrají, jsou naši zaměstnanci. Točili ve svém volném čase,“ překvapila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Mnozí z aktérů totiž vypadají jako protřelí herci.



Postřeleného skopnou do lomu

Klip začíná příjezdem mafiánů do lomu, kde si v kufru auta přivezli i svou oběť. Pak si zřejmě kápo celé skupiny vezme pistoli a do oběti střelí. Působí přitom dojmem, že to nedělá poprvé. Následně zločinci skopnou tělo dolů.

Video Video se připravuje ... Náborový klip jihomoravských záchranářů připomíná trailer na nový díl Jamese Bonda. zzs jmk

Následně se o zraněném muži dozvídá větrem ošlehaný motorkář, ze kterého se vzápětí vyklube záchranář. Na místo zločinu okamžitě vyráží vrtulník i pozemní posádka a nešťastníka zachrání od jisté smrti.



„Tohle se nám nestává každý den… ale každý den pomáháme lidem. Přidáte se k nám?,“ ptají se v závěru klipu záchranáři.