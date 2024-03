„Je to už mnohem lepší, než po nehodě. Hlava mě už přestala bolet a zlepšuje se i paměť. Nejvíc mne trápí to, že při určitém směru pohledu vidím stále dvojitě. Žít se s tím ale dá,“ řekl optimisticky Janků.



Čtyři roky dobrovolníkem

Trvalo to ale dlouho, než se ale alespoň do tohoto stavu dostal. Jakmile mu to zdraví umožnilo a měl možnost, rozhodl se pomoc vracet. „Čtyři roky už dělám dobrovolníka v nemocnici U svaté Anny. Moc mi tam pomohli,“ vysvětlil.

Před pár dny obdaroval i záchranáře, kteří ho udrželi při životě, přestože to vypadalo takřka beznadějně. Věnoval jim 111 111 korun. „Částku jsem vytvořil tak, aby pochopili, že jsou pro mne absolutní jedničky. Chtěl jsem se odvděčit i kriminalistce, která mi pomáhala vůbec jako první. Tam jsem to ale bohužel nestihl. Zjistil jsem, že zemřela,“ mrzí cyklistu.



Zase sedl na kolo

Na kole už opět jezdí. „Není to sice tolik jako dřív, ale pět až šest tisíc kilometrů ročně na kole ujedu. Já, ani kolo jsme za nehodu nemohli. Nemá proto smysl se mu vyhýbat,“ vysvětlil Janků.

Kromě kola se Janků baví programováním.Vytvořil bezplatnou aplikace Asteroid. „Jde o předpověď počasí pro jakékoliv město na zemi minimálně na dva dny. Programování mne baví,“ dodal.



Fotogalerie 16 fotografií Děsivá nehoda Lukáše Janků v roce 2018. Autor: Archiv Lukáše Janků

Děsivá nehoda se stala 29. srpna 2018 na Cejlu v 11 hodin. Řidič dodávky Benjamin S. (47) nedal Lukášovi přednost. „Orientační zkouška u řidiče byla pozitivní na amfetamin. Odběr krve odmítl,“ řekl krátce po nehodě policejní mluvčí Pavel Šváb.