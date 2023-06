Skupinku cyklistu u Horního Žďáru srazil řidič auta: Senior od nehody ujel

Večerní návrat z tréninku mohl pro skupinku cyklistů na Jindřichohradecku skončit tragicky. Do sportovců najel řidič auta (78), tři cyklisté spadli na zem. Šofér po nehodě odjel, skupině neposkytl první pomoc. Jeden z nich přitom skončil v nemocnici. Případ vyšetřují jihočeští kriminalisté.

Jan J. se společně s dalšími kamarády vracel večer na kole z tréninku. Údajně jeli spořádaně a nikoho nebrzdili, za nimi se pak u Horního Žďáru přiřítil šofér fordu mondeo a narazil do nich. „První a poslední v řadě to dali, my tři prostřední moc ne. Řeknu vám, že jet jen ve slabým letním dresu a kalhotech několik metrů po silnici není úplně příjemný,“ popsal cyklista na facebooku.

Podle něj do nich řidič osobáku najel úmyslně, policie to ale přisuzuje tomu, že se spíše nevěnoval plné řízení. „Jsem dorvanej, spálenej, žebra naštíplý, klíční kost zlomená, helma i tretry na vyhození, kolo radši ani nevím,“ napsal zraněný Jan s tím, že jim pomohl jeden z kolemjdoucích, který je zároveň i zdravotníkem.

Do nemocnice ho převezla záchranná služba. Řidič auta mezitím ujel, policie ho ale zřejmě vypátrala, jde o 78letého seniora. „Po střetu řidič nezastavil a pokračoval v jízdě,“ uvedl mluvčí policie Milan Bajcura. Případ si následně převzali kriminalisté. Podle nich šlo o ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí první pomoci řidičem dopravního prostředku.

Sám cyklista na sociální sítí vyzval řidiče, aby se mu ozval. „Chápu, že vás k tomu útoku mohlo vést cokoliv, stejně jako k tomu následnému ujetí a neposkytnutí první pomoci. Proto vám dávám tu možnost se mi do zítřejšího poledne ozvat,“ napsal v noci z úterý na středu.