Známá zesnulého miliardáře (†58) z ponorky Titan: Zoufalství z marné snahy o záchranu!

Minulý týden celý svět napjatě sledoval osud turistické ponorky Titan společnosti OceanGate Expeditions. Pětičlenná posádka bohužel zemřela při implozi plavidla. Mezi pasažéry byl i britský miliardář Hamish Harding (†58). Během pátrání po ztracené ponorce se jeho příbuzným snažila pomoci i rodinná známá Tracy Ryanová. Ta se dokonce spojila i s kongresmanem Spojených států a velitelem pobřežní stráže a snažila se vyjednat povolení pro plavidlo, které by po posádce pátralo.

„Jsem pyšný, že mohu konečně oznámit, že jsem se přidal k OceanGate Expeditions na její RMS Titanic misi jako specialista, který v ponorce zamíří dolů k Titaniku,“ těmito slovy komentoval 17. června britský miliardář Hamish Harding své fotografie na sociálních sítích.

To bylo pouhý den před tím, než jako jeden z pěti členů posádky usedl do turistické ponorky Titan, která měla zamířeno k vraku světoznámé výletní lodi Titanic.

Srdce mi kleslo až do žaludku

Po necelých dvou hodinách po ponoru ale došlo k přerušení kontaktu s doprovodnou lodí. Celý svět několik dní sledoval dramatickou záchrannou akci. Do té se na vlastní pěst zapojila i rodinná přítelkyně jednoho ze členů posádky, Brita Hamishe Hardinga.

„Když jsem se dozvěděla, že na palubě je i Hamish, srdce mi kleslo až do žaludku," popsala své pocity pro deník People Tracy Ryanová. Ta se s Hardingovými seznámila v roce 2019 na jedné z akcí v Kennedyho vesmírném středisku.

Zapojte podmořský dron!

„Potkala jsem tam Hamishe a jejich syna Gilese. Ten den jsem s Lindou (manželka Hamishe Hardinga, pozn. redakce) strávila hodně času a opravdu jsme se sblížily,“ popsala Ryanová.

V prvních chvílích, kdy se přítelkyně o zmizení ponorky dozvěděla, se cítila bezradná. Byla ale odhodlána pomoci rodině svého kamaráda a začala rychle jednat. Ryanová se pokusila zkontaktovat na popud hromadného emailu, který jí přistál do schránky, pobřežní stráž a americkou vládu, aby se do pátrání po Titanu zapojil i podmořský dron společnosti Magellan.

Vše skončilo tragédií

„Spojila jsem se během jedné minuty s kongresmanem Ericem Swalwellem. Ten dva dny telefonoval sem a tam a snažil se, aby byl Magellan nasazen,“ doplnila rodinná známá.

Ani podmořský dron nedokázal život posádky zachránit. V minulém týdnu pobřežní stráž oznámila, že v plavidle došlo k implozi a celé posádka je po smrti.

Doprovázel Buzze Aldrina na jižní pól

Zesnulý osmapadesátiletý Hamish Harding byl kromě miliardáře také pilotem, průzkumníkem a vesmírným turistou. Před svým skonem působil jako šéf letecké společnosti Action Aviation.

V roce 2019 byl členem letecké mise One More Orbit, která stanovila rekord v nejrychlejším obletu Země letadlem nad oběma zeměpisnými póly, čímž se dostal do Guinnessovy knihy rekordů. Předtím se podílel na rozvoji turistického ruchu na Antarktidě. V roce 2016 doprovázel astronauta Buzze Aldrina na jeho cestě na jižní pól, která ale byla přerušena kvůli Aldrinovým zdravotním problémům.

V roce 2022 se také vydal do vesmíru na palubě rakety New Shepard společnosti Blue Origin na desetiminutový let, který byl pátou úspěšnou pilotovanou misí společnosti Jeffa Bezose, jehož označoval za svého mentora. V roce 2021 spolu s Američanem Victorem Vescovou vytvořil rekord v délce pobytu na dně Mariánského podmořského příkopu v Tichém oceánu.