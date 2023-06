Režisér Titaniku Cameron o zkáze ponorky: Věděl jsem to od pondělí!

Za sebou má 33 výprav k vraku ikonické lodi Titanic, která se do dějin lodní dopravy zapsala jako největší tragédie vůbec. Řeč je o potápěči, ale hlavně úspěšném režisérovi Jamesi Cameronovi. Toho příběh Titaniku fascinuje natolik, že o něm v roce 1997 natočil dnes už legendární stejnojmenný snímek v hlavní roli s Leondardem DiCapriem a Kate Winsletovou.

Podobně tragický konec potkal i turistickou ponorku Titan, která se před pár dny prostřednictvím společnosti OceanGate Expeditions vydala do hlubin Atlantiku právě k vraku slavného plavidla. Ve čtvrtek byly v oceánu nalezeny trosky, které podle interní zprávy americké pobřežní stráže tvořily součást vnějšího trupu ponorky. „Nálezy trosek byly výsledkem katastrofické imploze plavidla s pěti pasažéry,“ uvedl na tiskové konferenci kontradmirál John Mauger. Ten vyjádřil soustrast rodinám zesnulých pasažérů a poprosil média o respektování soukromí.

Od začátku to nebyl dobrý nápad

Režisér a potápěč James Cameron ve čtvrtek večer uvedl, že není bohužel překvapen tím, k čemu s plavidlem Titan došlo. „Trup ponorky vyrobený z uhlíkových vláken a titanu byl zásadně nevhodný,“ sdělil pro CNN. Podle Camerona se od začátku jednalo o hrozný nápad, který byl už na první pohled špatný.

Svůj komentář připojil i pro ABC News. „Jsem ohromen z podobností katastrofy Titaniku, kdy byl kapitán své lodi opakovaně varován před ledem, a přesto vplul plnou rychlostí do ledového pole," nechal se slyšet slavný režisér. Podle něj je podobnost obou událostí velmi surrealistická.

„Jediný scénář, který jsem mohl vymyslet a který by to mohl vysvětlit, byla imploze,“ přiklání se Cameron k variantě, kterou ve čtvrtek večer potvrdila americká pobřežní stráž. Podle něj byla rázová vlna natolik silná, že vyřadila sekundární systém ponorky, který má vlastní tlakovou nádobu. Celá událost ho nepřekvapila.

"Že se ponorka ztratila, jsem se dověděl v pondělí ráno. Ihned jsem zkontaktoval své přátele z 'podmořské' komunity a do hodiny jsem měl veškeré informace," řekl v rozhovoru.

"Byly v 3500 metrech a sestupovali do 3800 metrů. Abyste najednou ztratili kontakt, aby najednou selhala elektronika i sledovací zařízení. To není náhoda. Bylo to v jenom okamžiku, bylo po ponorce," odhalil detaily slavný režisér. "Cítíl jsem to v kostech, bylo mi jasné, že se stalo něco strašného. Imploze bylo to první, co mě napadlo," přiznal Cameron.

Posádku tvořilo pět pasažérů

Ponorka Titan se v severním Atlantickém oceánu vypravila v neděli večer k vraku britského parníku Titanic. Kontakt s doprovodnou lodí ztratila krátce po ponoření. Plavidlo přestalo komunikovat v hloubce asi 3300 metrů.

Na palubě se nacházel britský miliardář a známý cestovatel Hamish Harding, šéf společnosti OceanGate Stockton Rush, námořník a velký expert na Titanic Paul-Henry Nargeolet, pákistánsko-britský miliardář Shahzada Dawood a jeho devatenáctiletý syn.