Matka mladíka (†19) z ponorky smrti: Syn chtěl v hlubinách pokořit Guinessův rekord!

Shahzada Dawood a jeho manželka Christine se k vraku slavné výletní lodi Titanik, který po nárazu do ledovce havaroval v roce 1912, chtěli vydat už před pár lety. Jejich plány tehdy zhatila pandemie covidu-19. Po jejím skončení se Christine rozhodla uvolnit své místo v ponorce Titan svému 19letému synovi Sulemanovi, který po cestě do hlubin toužil víc.

U mořského dna se navíc chystal překonat Guinessův rekord ve skládání Rubikovy kostky. „Suleman miloval Rubikovu kostku natolik, že ji nosil všude s sebou. Přihlížející často oslňoval tím, jak složitou hádanku vyřešil za 12 sekund. Chtěl ji složit i 3700 metrů pod mořem,“ sdělila v rozhovoru pro BBC zdrcená matka.

Objetí a vtípky před ponorem

Spolu s dcerou Alinou byla Christine na palubě doprovodné lodě, když se Shahzada, Suleman a trojice dalších mužů chystali nastoupit do ponorky. „Měla jsem opravdu radost, protože to oba chtěli udělat už hodně dlouhou dobu,“ vzpomínala v rozhovoru s tím, že se rodina loučila objetím a vtipkováním.

Když ponorka sestupovala k vraku Titaniku, přerušilo se najednou spojení. „V tu chvíli jsem nechápala, co to znamená, a pak už to šlo jen z kopce,“ řekla.

Snahy znovu navázat spojení i několikadenní mezinárodní pátrání po pěti mužích na palubě ponorky pak Dawoodová sledovala z doprovodné lodě. „Myslím, že jsem ztratila naději, když uplynulo 96 hodin,“ uvedla s tím, že v tu dobu napsala zprávu rodině, že se chystá na nejhorší.

Vyrovnání se ztrátou bude těžké

Dcera Alina věřila ještě o něco déle a naději ztratila, až když je americká pobřežní stráž informovala o tom, že se nedaleko vraku Titaniku v hloubce 3800 metrů našly trosky ponorky, která s velkou pravděpodobností kvůli obrovskému tlaku vody implodovala.

Na pevninu do kanadského města St John's se Christine a Alina vrátily v sobotu, v neděli se uskutečnila pohřební modlitba. Na otázku, jestli se jí někdy podaří s tragédií vyrovnat, Dawoodová odpověděla, že neví, zda je něco takového vůbec možné. „Chybí mi. Opravdu, opravdu mi chybí,“ dodala.

Kolikrát se ponorka Titan potopila k Titaniku?

Výprava ponorky Titan nebyla zdaleka první cestou, kterou někdy někdo k vraku slavné výletní lodi uskutečnil. Stejné plavidlo podle britského deníku Metro podniklo od roku 2021 cestu k Titaniku třikrát.

Společnost OceanGate Expeditions v minulosti uvedla, že ponorka zdárně dokončila více než 50 zkušebních ponorů. Ty se uskutečnily i v hloubce, která byla podobné té, ve které se nachází vrak Titaniku.

Už předchozí plavby ale vyvolaly podezření, že plavidlo není zcela bezpečné. Kritici zpochybňovali například pilotování ponorky skrze bezdrátový herní ovladač Logitech G F710. Gamepad byl uveden na trh v roce 2010 a na stránkách obchodů má od hráčů mizerné hodnocení. Uživatelé mimo jiné často kritizují častou ztrátu připojení. Cena ovladače se v přepočtu pohybuje kolem 650 korun.