Milionáři se báli o svůj život? Tihle všichni na ponorku smrti nenastoupili!

Plavby k Titaniku se mohl zúčastnit i Robert Mester, odborníkovi na námořní a hlubinné záchranné práce. Ovšem poté, co expert uviděl ponorku Titan, dostal strach, že by cesta do hlubin oceánu nemusela dopadnout dobře.

„Titan má trup z uhlíkových vláken, což není materiál, který byl v minulosti úspěšně použitý ve velkých hloubkách,“ vysvětlil Mester s tím, že ponorka navíc ani neměla dostatečné vybavení potřebné pro takový ponor. „Upřímně řečeno mluvíme o prostředí, které vyžaduje solidní vybavení, které má certifikace a kvalifikace, které jsou stanoveny různými agenturami pro ponorky,“ dodal.