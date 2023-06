Experti o tom, co se dělo v Titanu těsně před rozdrcením: V ponorce byl žár jako na Slunci!

K vraku legendárního zaoceánského parníku Titanic zamířila o víkendu pětičlenná posádka ponorky Titan. Ta zhruba hodinu a tři čtvrtě po ponoru přestala komunikovat a začalo po ní rozsáhlé pátrání. To bohužel po několika dnech skočilo tragicky, když byly zhruba půl kilometru od vraku parníku nalezeny trosky pohřešovaného plavidla. Smrt všech pasažérů musela být velmi rychlá. Čím hlouběji se totiž cestující nacházeli, tím větší tlak na ně byl vyvíjen.

Ve čtvrtek svět, který několik dní sledoval záchrannou akci ponorky Titan, zasáhla smutná zpráva. Ve vzdálenosti přibližně 490 metrů od přídě vraku Titaniku, který spočívá na mořském dně v hloubce kolem 3800 metrů od svého ztroskotání v roce 1912, byly objeveny trosky pohřešovaného plavidla.

To na plavbu vyrazilo 17. června, o den později pak pětičlenná posádka zahájila ponor. Zhruba po hodině a tři čtvrtě se komunikace s ponorkou přerušila a odstartovalo rozsáhlé pátrání.

Implozi způsobilo narušení vnějšího pláště?

Jak již ve čtvrtek večer na tiskové konferenci potvrdil kontradmirál John Mauger, příčinou zkázy plavidla byla zřejmě ‚katastrofická imploze‘. Co ji způsobilo, není zatím jasné. Podle expertů nehodu mohlo způsobit lehké narušení vnějšího pláště.

Britská zpravodajská stanice BBC přišla v pátek s variantou scénáře, který mohl nastat pár minut před implozí. „Tlak na hladině moře se označuje jako ‚jedna atmosféra‘ a v přepočtu činí zhruba 6,6 kg tlaku na čtvereční palec,“ popisuje web.

Jenže tento tlak se v každých deseti metrech hloubky o „jednu atmosféru“ zvyšuje. „V hloubce 3000 metrů, tedy přibližně tam, kde se ponorka nacházela, byl tlak asi 300krát vyšší než tlak na povrchu vody,“ uvádí dále BBC. V hloubce, kde leží Titanic, působí tlak 381 fyzikálních atmosfér.

V momentě, kdy voda drtila ponorku, se blížila vnitřní teplota vzduchu plavidla k 5 500 °C. Taková teplota panuje na povrchu Slunce.

S extrémními podmínkami bojují i zvířata

Bývalý lékař amerického námořnictva Dale Molé upozornil, že smrt posádky trvala jen pár chvil. „Bylo by to tak náhlé, že si asi ani neuvědomili, že existuje nějaký problém s plavidlem. Je to, jako když někdo vypne vypínač. Jednu milisekundu byli naživu, další už po smrti,“ sdělil pro britský deník Daily Mail.

„Nakonec z tolika způsobů, jak můžeme zemřít, je tento zrovna bezbolestný,“ popsala pro CNN bývalá námořnice Aileen Maria Martyová.

S extrémními podmínkami, které u dna Atlantského oceánu panují, mají problém i zvířata. Jen velmi málo z nich se dokáže adaptovat na tlak, tmu a chlad, které v několika tisících metrech pod hladinou jsou. Teplota v tisících metrech pod hladinou se pohybuje od -1 až po 4 stupně Celsia.