Posádka ponorky Titan je po smrti: Dojemná slova truchlících rodin!

Americká pobřežní stráž ve čtvrtek informovala o nálezu trosek dosud pohřešované ponorky Titan. Hlavní úlomky - ocasní kužel a přistávací rám byly rozmístěny na dně oceánu, přibližně 480 metrů od přídě vraku Titaniku.

Ačkoliv není jasné, co způsobilo implozi ponorky Titan, odborníci tvrdí, že to mohlo být způsobeno malým oslabením jejího vnějšího trupu. V hloubce 3000 metrů, kde se ponorka při rozpadu přibližně nacházela, je tlak asi 300krát větší než na povrchu.

Dale Mole, bývalý lékař amerického námořnictva prohlásil, že posádka Titanu okamžitě zemřela po implozi. „Cestující by ani nevěděli, že je nějaký problém. Uvíznutí uvnitř plavidla by bylo mnohem horší alternativou. Dokážu si představit, jaké by to bylo. Je zima, dochází vám kyslík.. Pokud je nemůžeme získat zpět, je to nejlepší možný scénář,“ dodal.

Čas imploze je stále nejistý

Stále není jisté, kdy ponorka Titán implodovala. Americká pobřežní stráž pro BBC uvedla, že poloha pole trosek, které se nacházelo relativně blízko místa ztroskotání a načasování poslední komunikace Titanu s jeho mateřskou lodí však naznačuje, že k poruše došlo na konci nedělního sestupu ponorky.

Zdrcená rodina Paula-Henriho Nargeoleta

Proslulý oceánograf a průzkumník, 77letý Paul-Henri Nargeolet, byl známý jako „Pan Titanic“ kvůli jeho odborným znalostem o potopené lodi, vrak Titanu navštívil již sedmatřicet krát.

„Jeho domovem daleko od domova byl oceán, cítil se tam tak dobře. Velká část této diskuse je o riziku a měl jsem pocit, že to riziko prostě přijal,“ svěřil se John Paschall, nevlastní syn Paula-Henriho. „Být v jeho posledních okamžicích v této oblasti u Titaniku, i když je to syrové a svěží...Myslím, že to pro něj hodně znamená, že strávil své poslední chvíle poblíž scény ve světě, která pro něj tolik znamenala," dodal.

Rodina slavného francouzského potápěče říká, že na něj bude vzpomínat jako na „jednoho z největších hlubinných průzkumníků v moderní historii.“

V prohlášení uvedla: „Když myslíte na Titanic a vše, co dnes o lodi víme, vybavíte si Paula-Henriho Nargeoleta a jeho legendární dílo. Nejvíc si ho ale budeme pamatovat pro jeho velké srdce, neuvěřitelný smysl pro humor a to, jak moc miloval svou rodinu. Bude nám chybět dnes a každý den po zbytek našich životů."

Dawoodovi: „Tragédie přinesla to nejlepší a nejhorší v lidec.“

Rodina Dawoodových, která truchlí po ztrátě Shahzada Dawooda a jeho syna Sulemana, vydala prohlášení: „Naše myšlenky jsou s oběťmi této tragédie, která byla sledována po celém světě. Jako u každé tragédie tohoto rozsahu se v lidech objeví to nejlepší a nejhorší. Někteří se snaží pomoct, přispět a podpořit, zatímco jiní tyto okamžiky využívají k osobnímu prospěchu. To, jak se člověk za takových okolností chová, prozrazuje o jejich vlastním charakteru více než cokoli jiného. Rodina zůstává ohromena láskou a podporou, které se jí dostalo, a je vděčná těm, kteří předvedli to nejlepší z lidstva."

Teta Sulemana, řekla, že 19letý mladík váhal, zda se v předchozích dnech vydat na ponor, aby viděl vrak Titaniku. Z cesty byl prý vyděšený, ale chtěl potěšit svého otce. Azmeh Dawoodová, která stejně jako ostatní úzkostliví příbuzní doufala v zázrak: „Mám pocit, jako bych byla zaseknutá ve skutečně špatném filmu s odpočítáváním, ale nevíš, do čeho odpočítáváš." Přiznala, že by se na ponorku Titan nedostala ani „kdybys mi dal milion dolarů“.

Hamishe Hardinga rodina oslavuje jako legendu

Rodina britského miliardářského dobrodruha, který zemřel poté, co ponorka Titan utrpěla katastrofální implozi, vzdala hold svému oddanému otci a po zprávě o jeho smrti jej popsali jako průvodce, inspirace, podpora a žijící legenda.

V krátkém prohlášení rodina Hamishe uvedla: „Byl jediný svého druhu a my jsme ho zbožňovali. Byl to vášnivý průzkumník bez ohledu na terén, který žil svůj život pro svou rodinu, své podnikání a pro další dobrodružství. To, čeho za svůj život dosáhl, bylo skutečně pozoruhodné, a pokud si z této tragédie můžeme vzít nějakou malou útěchu, pak to, že jsme ho ztratili při tom, co miloval."

Rodina dodala pro Daily Mail, že jeho smrt zanechala mezeru v jejich životech, kterou nelze nikdy zaplnit a že byli spojeni ve smutku s rodinami ostatních, kteří zemřeli. „Víme, že Hamish by byl nesmírně hrdý, kdyby viděl, jak se národy, odborníci, kolegové z oboru a přátelé spojili, aby hledali, a my ze srdce děkujeme za veškeré jejich úsilí.“

Pan Harding, narozený v Hammersmithu v západním Londýně, by se v sobotu dožil 59 let.

Bílý dům vyjádřil soustrast

Bílý dům vydal prohlášení o pěti mužích zabitých na palubě ponorky Titán: „Naše srdce patří rodinám a blízkým těch, kteří přišli o život na Titánu,“ stojí v prohlášení.„Za posledních několik dní prošli trýznivou zkouškou a my je držíme ve svých myšlenkách a modlitbách."

Poděkovalo také těm, kteří se podíleli na rozsáhlém nadnárodním pátrání po ponorce.