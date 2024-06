„Děkuji všem dárcům za dary, dnes jsem poprvé stál sám,“ tuto větu napsal Zdeněk Mikula na rehabilitaci v Rožnově pod Radhoštěm na speciální elektronické klávesnici, kterou ovládá jediným prstem. Kolegům záchranářům tím vehnal nejen slzy do očí, ale udělal jim tím hlavně obrovskou radost.

Je to navíc velký příslib, že rehabilitace, které Zdeněk podstupuje mají smysl a záchranář má naději se časem zase zařadí do běžného života. „Rehabilitace mu hodně pomáhají, v září se do Rožnova určitě vrátíme,“ řekla jeho manželka Veronika.



Sbírky na rehabilitace

Ještě před sedmi lety totiž spěchal ve voze záchranné služby za lidmi, kteří se ocitli v kritické životní situaci. Častokrát jim doslova zachránil život.

V září 2017 ho ale postihla cévní mozková příhoda a od té doby potřebuje pomoc sám. Kolegové pro něj opakovaně organizují sbírku. Ta dosud poslední skončila na konci května.

„Za dva měsíce se podařilo získat prostřednictvím veřejné sbírky vyhlášené Nadačním fondem ZZS JmK pro našeho kolegu Zdeňka Mikulu 191 830 korun. Rádi mu je předáme, aby mohl absolvovat další rehabilitace, které napomůžou při jeho cestě za uzdravením,“ upřesnila mluvčí záchranky Michaela Bothová.



Fotogalerie 30 fotografií Zdeněk Mikula se postavil u žebřin. Autor: ZZS JMK

Záchranáři pro Mikulu organizovali už několik sbírek.dodala mluvčí záchranky.