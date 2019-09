Zpět

Jeho příběh snad znají už všichni. Do svých 43 let pomáhal záchranář Zdeněk Mikula (nyní 45), kde se dalo. Zasahoval u závažných případů a více než 200 krát daroval krev. Pak ho ale zaskočila cévní mozková příhoda a ochrnul. Od té doby se jeho stav pomalu zlepšuje. Je to totiž nezlomný bojovník. K narozeninám dostal od rodiny a přátel krásný dárek.