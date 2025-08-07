S nadějí začal volat o pomoc a měl štěstí – jeho volání zaslechli náhodní kolemjdoucí. Ti neváhali a okamžitě zavolali městskou policii. „Strážníci přijeli k pacientovi a kontaktovali naši tísňovou linku,“ popsala zásah mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.
Náročný terén
Operační středisko vyslalo na místo posádku záchranářů. „Zdravotníci zajeli sanitkou nejdál, jak to bylo možné, jednalo se o velmi špatně přístupný terén a museli tak téměř půl kilometru pěšky,“ doplnila Bothová.
Aby nebyl zraněný muž vystaven chladu a osamění, sehrála důležitou roli hlídka strážníků.. „Instruovali jsme ji, aby udržovala pacientovi tepelný komfort a hlídala jej,“ upřesnila mluvčí.
VIDEO: Do lomu Velká Amerika se zřítil člověk (22. dubna 2025).
Do lomu Velká Amerika se zřítil člověk (22. dubna 2025) Blesk.cz - David Malík