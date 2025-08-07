S nadějí začal volat o pomoc a měl štěstí – jeho volání zaslechli náhodní kolemjdoucí. Ti neváhali a okamžitě zavolali městskou policii. „Strážníci přijeli k pacientovi a kontaktovali naši tísňovou linku,“ popsala zásah mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Pátrání po Lucii (†44) na Slovensku skončilo smutně: Poslala fotku z túry a zřítila se ze srázu

Lucie B. (†44) zmizela po fotce z túry na Sivec, našli ji mrtvou.

Náročný terén

Operační středisko vyslalo na místo posádku záchranářů. „Zdravotníci zajeli sanitkou nejdál, jak to bylo možné, jednalo se o velmi špatně přístupný terén a museli tak téměř půl kilometru pěšky,“ doplnila Bothová.

Aby nebyl zraněný muž vystaven chladu a osamění, sehrála důležitou roli hlídka strážníků.. „Instruovali jsme ji, aby udržovala pacientovi tepelný komfort a hlídala jej,“ upřesnila mluvčí.

Smrt po selfie plné úsměvů: Laura se zřítila ze skály před zraky přítele

Smrt po selfie plné úsměvů: Laura se zřítila ze skály před zraky přítele.
Zdravotníci muže na místě ošetřili. „Podali mu léky na bolest a zafixovali jej,“ uvedla Bothová. Během ošetření dorazili na pomoc také hasiči. Společně se záchranáři zraněného bezpečně přenesli na speciálním rámu k sanitce. Poté již mohl být zraněný převezen do znojemské nemocnice.

VIDEO: Do lomu Velká Amerika se zřítil člověk (22. dubna 2025).

Video
Video se připravuje ...

Do lomu Velká Amerika se zřítil člověk (22. dubna 2025) Blesk.cz - David Malík

Fotogalerie
3 fotografie
Půl kilometru museli jít pěšky s veškerou výbavou záchranáři, aby pomohli muži, který spadl ze srázu na Znojemsku.
Půl kilometru museli jít pěšky s veškerou výbavou záchranáři, aby pomohli muži, který spadl ze srázu na Znojemsku.
Autor: ZZS JMK