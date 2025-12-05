Hrdinka Samira zadržela zloděje v Pardubicích: Ukradené šperky si díky ní užil jen pár sekund
Mladá Samira (18) se stala pardubickou hrdinkou. Když se procházela centrem města, slyšela volání o pomoc. Okamžitě bez váhání běžela na místo činu, aby pomohla. Ze zlatnictví vyběhl zloděj, ale nevěděl, že tam jeho loupež končí. Samira ho dostihla, zpacifikovala a držela až do příjezdu policejní hlídky. Celou akci zaznamenala bezpečností kamera.
Hrdinského činu a statečnosti si všiml i krajský ředitel policie Pardubického kraje Jan Ptáček. Společně s ředitelem územního oboru Miloslavem Karabcem pozvali dívku na krajské ředitelství, kde jí poděkovali. Samira dorazila v doprovodu maminky, se kterou byla nakupovat, když se celá událost seběhla.
Policie sdělila, že si velmi váží její rychlé a odvážné reakce, upozornila ale i na osobní bezpečnost, která by měla být vždy na prvním místě. Na webu vysvětlila, že je při takových situací vždy nutné zvážit možné nebezpečí a primárně upřednostňovat svou vlastní bezpečnost.
