Chlapci (13) napadli prodavače večerky mačetou: Usekli mu palec a vykradli pokladnu
Nevysvětlitelného a bezdůvodného přepadení se dopustili dva chlapci (13) s mačetou v Německu. Zaútočili na prodavače (37) v kiosku, nejdříve pepřovým sprejem, potom mačetou! Přepadený naštěstí přežil s useknutým palcem. Útočníci z místa činu utekli. Později je chytila policie.
V německém Dortmundu se v noci na sobotu odehrál brutální útok. Dva chlapci zaútočili na prodavače v malém kiosku. Nejdříve mu nastříkali pepřový sprej do obličeje a potom ho chtěli udeřit mačetou do hlavy!
Syrský prodavač dal v sebeobraně ruce nad hlavu a útočníci ho tak připravili o palec na levé ruce. Ostatní prsty měl poškozené a zraněné. Další údery mačetou schytal do hrudníku a nohy. Mladíci následně vybrakovali pokladnu a z místa činu utekli, informoval deník Bild.
Policie je krátce nato zadržela v nedalekém rodinném domku. Našla u nich zbraně i hotovost z kiosku. Jeden útočník pocházel ze Sýrie a druhý byl německo-bulharského původu. Prodavač vyvázl z přepadení živý. Až na useknutý palec mu lékaři ostatní prsty dali dohromady. Na operačním sále strávil několik hodin.
Vyšetřovatelé k případu přistupují jako k pokusu o vraždu. Jelikož ani jeden z chlapců ještě není trestně odpovědný, policie je předala rodičům. Jeden ze dvou podezřelých byl už v minulosti úřady označen za nebezpečného, sdílel server Sloboden Pečat. Případ se dále vyšetřuje.