Jsou to dva měsíce, co Věře Urbaníkové diagnostikovali lékaři rakovinu prsu. Sama věří, že se na jejím zdravotním stavu podepsala nejen dlouhá léta v těžké práci, ale především úmrtí manžela a syna, o kterých se jí dodnes mluví jen těžce.
„O syna jsem přišla tragicky, později i o manžela, a na výchovu dalších tří dětí jsem zůstala sama. S manželem jsme měli stolárnu, kde jsem se doslova sedřela, to je zřejmě také příčinou té nemoci,“ říká paní Urbaníková.
Mnozí by se po ranách osudu a ještě složité diagnóze sesypali, ona nikoli. „Nezhroutila jsem se, řekla jsem si: Bojuj! A doporučuji to i všem ostatním,“ vzkazuje.
Naděje s novým přístrojem
Nádor jí lékaři vyoperovali, a s dalším postupem už pomáhá nový moderní přístroj za 120 milionů v Nemocnice AGEL Nový Jičín. S dokonale přesným ozařováním totiž zamezuje dalšímu rozšíření rakoviny. Dokonce se dokáže přizpůsobit nevyhnutelným pohybům pacienta na lůžku, jako je dýchání, díky nimž že zásah do okolních tkání minimální.
Věra Urbaníková (69) podstupuje po operaci nádoru ozařování supermoderním přístrojem v nemocnici AGEL v Novém Jičíně. Karel Janeček
„Pacientům zajišťuje nejen kvalitnější i pohodlnější péči, ale též personálu usnadňuje nastavení pacienta na ozařovacím stole,“ říká primář Radiační onkologie nemocnice Marcel Matzenauer. „Jsem přesvědčena, že se pak rakovina nikdy už nevrátí, že mi to pomůže,“ dodává paní Věra.
Pomůže i umělá inteligence
Urychlovač dokáže neuvěřitelně přesně zasáhnout místo nádoru a šetrně postupovat tak, aby okolní tkáně narušil co nejméně. Jeho nejpozoruhodnější vlastností je sledování a přizpůsobování se pohybů při ozařování. „I v případě drobné odchylky od optimálního pohybu je schopen sám přerušit ozařování. Technologie umělé inteligence nám zase asistuje při zakreslení zdravých orgánů, které se snažíme maximálně šetřit,“ dodává Matzenauer.
Čekalo se čtvrt roku
Dostat nový stroj do nemocnice nebylo nic lehkého. Do projektu bylo potřeba zainventovat 120 milionů korun. Instalace samotná trvala čtvrt roku, stroj samotný dorazil na dvou nákladních vozech a vykládat ho musel jeřáb.
Novojičínskou radioterapií projde ročně okolo 19 tisíc pacientů. Nejčastějšími diagnózami jsou nádory prsu, prostaty a plic.