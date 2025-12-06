Strážníka z Liberce v Brazílii přepadli tři muži: Tvrdě narazili

Liberecký strážník David Fischer během stáže a výcviku u jihoamerických policejních jednotek.
Liberecký strážník David Fischer během stáže a výcviku u jihoamerických policejních jednotek.
Liberecký strážník David Fischer během stáže a výcviku u jihoamerických policejních jednotek.
Liberecký strážník David Fischer během stáže a výcviku u jihoamerických policejních jednotek.
Liberecký strážník David Fischer během stáže a výcviku u jihoamerických policejních jednotek.
Autor: sgr - 
6. prosince 2025
13:00

Liberecký strážník David Fischer vyrazil do Argentiny na odbornou stáž, ale jeho dobrodružství začalo už při přestupu v Brazílii. Tři muži se ho tam pokusili okrást — netušili, že narazili na profesionála v sebeobranných technikách. Fischer je zpacifikoval bez zranění a pokračoval na výcvik k argentinské policii.

David Fischer má pověst muže, který se nezalekne náročného terénu ani mimo Evropu. Podobné stáže absolvoval už v USA a letos si vybral Argentinu, kde chtěl nasbírat další zkušenosti z práce tamních hlídek.

„Během přestupu v Brazílii se Davida pokusili okrást tři muži. Strážníka a instruktora Esp tactical system. Nerozum,“ zhodnotila policejní mluvčí Daniela Bušková. Fischer však zareagoval okamžitě. Situaci vyřešil bez zranění a pokračoval do cílové destinace.

V Argentině se zapojil do každodenních služeb tamních policejních jednotek. Ty čelí kriminálnímu prostředí, jenž je oproti českým poměrům mnohem tvrdší a zahrnuje časté konflikty s agresivními či ozbrojenými pachateli. Fischer tak mohl v praxi sledovat taktiku místních hlídek, jejich postupy při zásazích i způsob vedení krizové komunikace v ostrých situacích.

Součástí pobytu byl intenzivní výcvik pod vedením Oliviera Pierfedericiho, zakladatele Tactical SOG Internacional. Na závěr získal osvědčení Asistent instruktora, čímž potvrdil další profesní posun.

Video  Bleskový kurz moderní sebeobrany: Čím se efektivně bránit?  - Tomáš Kubizňák
Video se připravuje ...

Liberecký strážník David Fischer během stáže a výcviku u jihoamerických policejních jednotek.
Liberecký strážník David Fischer během stáže a výcviku u jihoamerických policejních jednotek.
Liberecký strážník David Fischer během stáže a výcviku u jihoamerických policejních jednotek.
Liberecký strážník David Fischer během stáže a výcviku u jihoamerických policejních jednotek.
Liberecký strážník David Fischer během stáže a výcviku u jihoamerických policejních jednotek.

Témata:
přepadenízlodějipolicistavýcvikstrážníkinstruktorbojová uměníspoluprácestážchvatyČeskoUSAEvropaBrazílieArgentinaJižní AmerikachodníkpřestupzraněníDavid FischerLiberec
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Otto Mustang ( 6. prosince 2025 15:13 )

malá vsuvka i Nomen omen Češi:

jistý ----- Army Spec. David M. Fisher


ZEMŘEL 1.12. 2004 Operation Iraq Freedom and Operation New Dawn - osádka Humvee lokace Bagdád, když se převrátili !

Tehdy mu bylo- only 21 years. 😕

Otto Mustang ( 6. prosince 2025 14:27 )

Jste trošku vedle:

SOG Tactical je prvořadě VRHACÍ speci­aliza­ce/tec­hnika - Nože, Sekery a boj o přežití či splnění taktických bojových úkolů 😃 - Tu pohádku o Strážníkovi z Liberce si nechte pro čtenáře a děti redaktorů Blesku !

Maria Stachova ( 6. prosince 2025 14:10 )

Super, bolo by dobre, keby každý človek mal takýto výcvik👍👍👍

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud