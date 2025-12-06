Strážníka z Liberce v Brazílii přepadli tři muži: Tvrdě narazili
Liberecký strážník David Fischer vyrazil do Argentiny na odbornou stáž, ale jeho dobrodružství začalo už při přestupu v Brazílii. Tři muži se ho tam pokusili okrást — netušili, že narazili na profesionála v sebeobranných technikách. Fischer je zpacifikoval bez zranění a pokračoval na výcvik k argentinské policii.
David Fischer má pověst muže, který se nezalekne náročného terénu ani mimo Evropu. Podobné stáže absolvoval už v USA a letos si vybral Argentinu, kde chtěl nasbírat další zkušenosti z práce tamních hlídek.
„Během přestupu v Brazílii se Davida pokusili okrást tři muži. Strážníka a instruktora Esp tactical system. Nerozum,“ zhodnotila policejní mluvčí Daniela Bušková. Fischer však zareagoval okamžitě. Situaci vyřešil bez zranění a pokračoval do cílové destinace.
V Argentině se zapojil do každodenních služeb tamních policejních jednotek. Ty čelí kriminálnímu prostředí, jenž je oproti českým poměrům mnohem tvrdší a zahrnuje časté konflikty s agresivními či ozbrojenými pachateli. Fischer tak mohl v praxi sledovat taktiku místních hlídek, jejich postupy při zásazích i způsob vedení krizové komunikace v ostrých situacích.
Součástí pobytu byl intenzivní výcvik pod vedením Oliviera Pierfedericiho, zakladatele Tactical SOG Internacional. Na závěr získal osvědčení Asistent instruktora, čímž potvrdil další profesní posun.
