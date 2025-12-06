„Masaryk jedl většinou jen prostá jídla. Rozhodně nebyl vybíravý. Delikatesy si dopřával jen o Vánocích. Štědrovečerní menu začínalo silným vývarem, po něm následoval bažant po česku, třeboňský candát a vařený květák,“ popsala jídelní stůl Masaryka Lucie Bílíková z Masarykova muzea v Hodoníně.
Co stojí v Masarykově dopisu Edvardu Benešovi? Tajemné psaní mohou návštěvníci vidět v Národním archivu
Výstava s ochutnávkou
To nyní otevřelo výstavu, která se tomuto svátku v prezidentově rodině věnuje. „Masarykova rodina hodně pila černý čaj a prezident měl i své oblíbené cukroví, někdy se mu říká i Masarykovy knoflíky. Obojí mohou návštěvníci u nás ochutnat,“ přidala se kolegyně Iva Komoňová.
Takto vypadaly Vánoce u prezidenta T. G. Masaryka. (prosinec 2025) Hynek Zdeněk
Slavnostní atmosféru dokresloval stromeček. „Byl ozdoben papírovými a slaměnými ozdobami a také korálkami. Na stromku bývaly i sušené ořechy a jablíčka. Dole pak bývaly dárky, které se stejně jako dnes rozbalovaly na Štědrý den,“ dodala Komoňová.
U Masaryků se zpívaly kolegy. Rodinu při nich doprovázela na pianu prezidentova choť Charlotta. „I to je součástí výstavy a při komentovaných prohlídkách se na něm budou opět hrát koledy,“ doplnila pracovnice Masarykova muzea.
Výstava Vánoce u Masaryků potrvá do 21. prosince s tím, že je otevřeno vždy od 8 do 11 a od 13 do 16 hodin. Komentované prohlídky s ochutnávkou čaje a Masarykova cukroví jsou připraveny na každou celou hodinu. Kromě toho 12., 14. a 16. prosince jsou vždy na 15 hodin připraveny kostýmové prohlídky.