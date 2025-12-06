Dům i s přilehlou zahradou není „obložen“ jen řetězy se světly, ale jsou tu i desítky nasvětlených nafukovacích figur, samozřejmě vánočně laděných. Některé mají interaktivní prvky, Santa Klaus po spuštění tlačítka zapěje Rolničky, tedy anglicky Jingle Bells, poblíž je sněhulák, uvnitř něhož sněží.
„Nebudu zastírat, mně se prostě tenhle styl vždycky líbil,“ směje se autor a majitel domu Petr Osvald. Když je doma, pustí vás k prohlídce i na zahradu.
Kdyby svůj dům, který se nachází na konci ulice U Borku, přihlásil do některé ze soutěží o nejkrásněji vánočně nazdobený dům v Americe, bezesporu by uspěl.
Začalo to řetězem
Tuhle tradici majitel dodržuje už 12 let, co jeho dům stojí. Začalo to obyčejným „sněhovým“ řetězem na plotě. „Od té doby to každý rok vylepšuju. Loni jsem měl celkem nějakých 50 tisíc světel, letos jsem na asi 85 až 90 tisících. A ještě nekončím, do Vánoc ještě nějaká další přidám,“ pokračoval Petr Osvald.
Nezastírá, že kolem příprav je pořádná lítačka. „I letos jsem s tím strávil 14 dní v kuse. Ale dá se říct, že to celé připravuji po celý rok,“ usmál se na závěr.
Peníze odmítám
Lidé jsou z podívané tak nadšení, že Petrovi Osvaldovi dávají peníze, alespoň „na elektřinu“. „Ale já je odmítám, protože to nedělám pro peníze, ale pro radost,“ podotkl. „Musím poděkovat mé rodině a přítelkyni, že mi s tím pomáhají. Je pravda, že za ty roky už jsme v tom nechali statisíce korun,“ přiznal.
Pro ty, kteří přesto chtějí platit „dobrovolné vstupné“, zřídil Petr Osvald ve spolupráci s ostravskou fakultní nemocnicí sbírku. Na plotě u domu visí cedule s QR kódem. „Výtěžek půjde dětskému oddělení. Jako malý kluk jsem byl kdysi dlouho v nemocnici, kde se mi střídal strach s nudou. Takže penízky půjdou na zlepšení vybavení, zpříjemnění prostředí a hračky, které dětem zkrátí dlouhé dny,“ vysvětlil.
