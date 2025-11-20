„Nejhezčí je ta obloha v tramvaji! Mně se líbí ty budovy zvenku! Každé sedadlo má nelepenou svoji baňku! Jedeme!,“ hlásili školáci jeden přes druhého. Z nové vánoční tramvaje Dopravního podniku (DPO) neskrývali nadšení.
Letos mohou cestující obdivovat pohádkové bytosti, lesní zvířátka, ostravské dominanty v moderním neonovém designu nebo třeba dvě svítící vlny v délce 114 metrů a 15 svítících sněhových vloček.
Živá hudba i koledy
Návrh designu tramvaje má na svědomí Studio Glyf. „Chtěli jsme tramvaj, která neurazí žádného Ostraváka, bude srozumitelná dětem i teenagerům a zároveň v ní poznáme naše město. Proto jsme zkombinovali ostravské dominanty s výraznými vánočními motivy,“ řekl grafik Michal Blažek.
V Ostravě už vyjela vánoční tramvaj. (listopad 2025) Michal Charbulák
Uvnitř vozu budou během jízd hrát koledy, čas od času by se měli přidat i různí hudebníci, aby lidem zpříjemnili zimní cestování.
Jezdí dříve, skončí dříve
Vánoční tramvaj by chtěla i tuto sezónu obrazit téměř všechny linky a tím se dostat do co nejvíce koutů města. Zatím je jí ale překážkou výluka na Frýdlantských mostech, takže do centra města se zatím nedostane. Nejvíce tak zřejmě bude těšit obyvatele velkých obvodů jako Jih a Poruba.
Její brzký letošní start vysvětlil generální ředitel DPO Daniel Morys. „Minulou zimu jezdila až do konce ledna, ale přece jen v tu dobu už mají lidé zase jiné než vánoční starosti a náladu, takže letos jsme vyjeli dříve, abychom i skončili dříve. Nejspíše v prvním lednovém týdnu,“ uzavřel.