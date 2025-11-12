Po posledním případu se počet zvířat v třebovickém útulku rozrostl na 54 dospělých psů a osm štěňat. „Štěňatům bylo zajištěno potřebné ošetření, byla odčervena a vakcinována. Záhy pro ně budeme hledat nový domov. Luke, Luna, Cookie, Hyde, Gigi, Sabina, Jekyll a Bela brzy začnou hledat své lidské parťáky,“ řekl náměstek Aleš Boháč.
Nejsou to vánoční dárky!
V půlce listopadu už mají všichni opět „Vánoce na krku“ a pro mnohé je často zapeklitý problém, co druhým dát pod stromeček. „Psi by to ale rozhodně být neměli," upozornil Boháč.
„Štěňata nejsou ideální vánoční dárek. Péče o psa je součástí každého dne, venčení i v nevlídném počasí. Pořízení nového psího parťáka vždy pečlivě zvažte, zda mu obdarovaný bude moci věnovat potřebný čas a adekvátní péči,“ uzavřel náměstek.
Dobroty „pro nevěstu“
Ostravský městský útulek se nějakou dobu potýkal se složitou situací. Vzhledem ke své poloze poblíž řeky Opavy byl i on loni v září zasažen povodní. Díky značnému úsilí zaměstnanců i dobrovolníků v něm byl provoz obnoven.
Rok po povodni například přispěli útulku novomanželé Tomkovi spoustou laskomin, které převzali od svatebčanů místo květin pro nevěstu. Vzhledme k množství čtyřnohých nájemníků bude útulek rád za každou finanční pomoc.
