O celých tisíc korun se zvýší pokuta za jízdu bez jízdenky v ostravské hromadné dopravě. Namísto patnácti stovek to nově bude dva a půl tisíce. Ještě víc se tak vyplatí penále zaplatit přímo na místě ve voze.

„Změna přepravních podmínek vstoupí v platnost již 1. července,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO) Tereza Šnoblová.

Kdo zaplatí hned, bude to mít za tisícovku, kdo se hodlá vymlouvat, bude ho to stát výrazně víc. „Tarifní přirážka ve výši 2 500 korun je splatná do 15 kalendářních dnů v Zákaznickém centru DPO nebo v e-shopu,“ dodala.

Motivovat, ne postihovat

Podle generálního ředitele DPO je za novým krokem snaha cestující motivovat k odpovědnému využívání MHD, ne je postihovat.

„Věříme, že férový přístup a platný jízdní doklad jsou základem moderní a funkční veřejné dopravy. I nadále zachováváme možnost uhradit nižší přirážku přímo ve vozidle, což považujeme za vstřícný krok,“ uvedl generální ředitel DPO Daniel Morys.

Kontroly v tramvajích a busech jsou mnohem efektivnější poté, co DPO zavedl jako první v ČR elektronizaci kontrol. Revizoři mobilním zařízením nejen kontrolují, ale mohou jím i elektronicky zpracovat pokutu.

Stanovit maximální výši 2500 Kč umožňuje novela zákona o silničním provozu, kterou schválil v Senát v dubnu. Dosud byla maximální pokuta stanovena na 1500 Kč.

VIDEO: Revizor DP Ostrava Jan Pochodaj k novince - elektronickému pokutování.

