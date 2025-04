„Dříve jsme museli cestujícím vypisovat bločky a pak v naší budově vše zdlouhavě přepisovali do systému. Teď se údaje z občanky přepíší do systému rovnou. Šetří nám to čas. Nás pak může být více v terénu,“ říká revizor Jan Pochodaj (42), který pro Dopravní podnik Ostrava pracuje už 18 let.

Nové zařízení s aplikací načte údaje a uloží do formuláře v elektro podobě na takzvanou „dohodu“. Po načtení údajů dostane černý pasažér poučení o dohodě a taky unikátní PIN, pomocí kterého pak pokutu zaplatí přes web dopravního podniku.

Cestování ostravskou MHD? Jako v pohádce! Podnik testuje dětské nálepky i povídání

Smíření cestující

Při zkouškách nebyly prý žádné potíže a cestující jsou s tím v pohodě. „Vidí, že jim občanky nefotíme, jen se načítají psané údaje, to jim nevadí. Kdo pokutu zaplatí na místě, ať už hotově, nebo kartou, činí to zcela anonymně,“ dodal Pochodaj. Ten, kdo má v mobilu elektronické bankovnictví, může pokutu zaplatit ještě během své „černé" jízdy.

Video Video se připravuje ... Revizor DP Ostrava Jan Pochodaj k novince - elektronickému pokutování. Michal Charbulák

Černí pasažéři ve vozech Dopravního podniku Ostrava platí pokutu 1500 korun. Zaplatí-li na místě, tak „jen“ tisícovku. Této možnosti ale kupodivu moc nevyužívají. Potížisti bez lístku, kteří nespolupracují či uvádějí lživé údaje, jsou přiváděni k rozumu či ztotožnění za asistence strážníků.

Systém se aktuálně už několik týdnů testuje, ostrý provoz má být spuštěn od května. Loni revizoři DPO udělil 64 tisíc pokut. Rekordmanem je muž, který jich nasbíral více než 70!