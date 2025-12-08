Seniorka (85) z Rychnovska se vážně zranila: Hasiči ji k sanitce spouštěli z balkonu

Autor: rv - 
8. prosince 2025
13:20

Netradiční zásah mají za sebou hasiči na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji. Pomáhali záchranářům s transportem zraněné seniorky (85) z rodinného domu do sanitky. Nakonec museli zvolit náhradní cestu. Pacientku složitě sundávali z balkonu.

Nebožačka z Kostelce nad Orlicí si doma zranila nohu. Zdravotníci ji ošetřili, následně ale vyvstal problém, jak seniorku v nosítkách dopravit ven k sanitce. Na pomoc záchranářům vyrazili hasiči.

„Vzhledem k dispozici interiéru, nevyhovujícímu schodišti a stavu zraněné osoby rozhodl v tomto případě velitel zásahu o transportu přes okno na balkon,“ popsali hasiči na sociální síti. Zraněné vysvětlili, co se bude dít, a šlo se na věc.

Dalším krokem bylo dostat pacientku z balkonu dolů na zem. „Byla spuštěna a jištěna lezeckou technikou po dvou sadách nastavovacích žebříků do zahrady,“ vysvětlili hasiči. Poté už byla hračka dopravit zraněnou k čekající sanitce. Ta s ní spěchala do rychnovské nemocnice.

Video  Záchrana zraněného turisty, který se u Jetřichovic zřítil ze skalní vyhlídky  - HZS Ústeckého kraje
Témata:
nemocniceúrazzraněníhasičizáchranářizdravotníciseniorkakostelec nad orlicípacientkakrálovéhradecký krajKrálovéhradecký krajbalkonokres Rychnov nad KněžnouRychnov nad Kněžnou
Uživatel_5639498 ( 8. prosince 2025 13:30 )

Šikovný tým!! Všem hodně zdraví!!!♥️👍♥️👍

