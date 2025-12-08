Řidič se prolétl s mercedesem: Obří skok přes kruháč!

Autor: lš - 
8. prosince 2025
13:05

Scéna jako z akčního filmu se odehrála v Rumunsku, kde řidič projel středem kruhového objezdu takovou rychlostí, až jej to katapultovalo do vzduchu, do výšky několika metrů. Jen těsně přitom minul autobus a přelétl přes další dva vozy! 

K děsivé nehodě došlo u města Oradea poté, co 49letý řidič dostal hypoglykemický šok a za volantem luxusního vozu Mercedes-Benz ztratil vědomí.   

Neovladatelný automobil si to namířil na kruhový objezd, který však projel vyvýšeným středem. Ze záběrů bezpečnostních kamer se tají dech – ne nadarmo jej diváci na sociálních okomentovali jako „první létající auto na světě!“   

Video  Létající mercedes v Rumunsku  - X.com
Video se připravuje ...

Mercedes se totiž změní na projektil letící šílenou rychlostí, který se jen taktak vyhne autobusu, proletí nad střechou dvou dalších automobilů, až skončí mimo vozovku o desítky metrů dál, kus od čerpací stanice, kterou naštěstí nezasáhl…   

Řidič, kterého museli z vozu vyprostit hasiči, však jako zázrakem utrpěl jen pár zlomenin, jinak je v pořádku! I tak ale nejméně na 90 dní přijde o řidičský průkaz a zaplatí pokutu v přepočtu 7600 korun, uvedl deník New York Post.

