Řidič se prolétl s mercedesem: Obří skok přes kruháč!
Scéna jako z akčního filmu se odehrála v Rumunsku, kde řidič projel středem kruhového objezdu takovou rychlostí, až jej to katapultovalo do vzduchu, do výšky několika metrů. Jen těsně přitom minul autobus a přelétl přes další dva vozy!
K děsivé nehodě došlo u města Oradea poté, co 49letý řidič dostal hypoglykemický šok a za volantem luxusního vozu Mercedes-Benz ztratil vědomí.
Neovladatelný automobil si to namířil na kruhový objezd, který však projel vyvýšeným středem. Ze záběrů bezpečnostních kamer se tají dech – ne nadarmo jej diváci na sociálních okomentovali jako „první létající auto na světě!“
Mercedes se totiž změní na projektil letící šílenou rychlostí, který se jen taktak vyhne autobusu, proletí nad střechou dvou dalších automobilů, až skončí mimo vozovku o desítky metrů dál, kus od čerpací stanice, kterou naštěstí nezasáhl…
Řidič, kterého museli z vozu vyprostit hasiči, však jako zázrakem utrpěl jen pár zlomenin, jinak je v pořádku! I tak ale nejméně na 90 dní přijde o řidičský průkaz a zaplatí pokutu v přepočtu 7600 korun, uvedl deník New York Post.
