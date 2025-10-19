Lidé křižovatku u průmyslové zóny už roky kritizují. Z vedlejší silnice se v dopravní špičce na frekventovanou komunikaci II. třídy totiž nedá vjet. Řidiči tam čekávají i 20 až 30 minut a ztrácejí nervy.
„Nervozita a stres z dlouhého čekání se pak stávají příčinou častých vážných nehod, protože lidé neodhadnou vzdálenost blížících se aut, která nedodržují povolenou padesátku,“ líčil jeden z řidičů. „Kruhový objezd je jediná šance na zklidnění,“ řekl starosta Dobré Jiří Carbol.
Podle primátora Frýdku-Místku Petra Korče je křižovatka natolik riziková, že kruháč dostal přednost před jinými plánovanými stavbami. Nyní se hledá zhotovitel, stavět se bude záhy. Rozpočet činí 50 milionů korun.
Stavbu blokovaly Děti Země
Obec Dobrá po dohodě s krajem měla už v roce 2018 zajistit přípravu stavby kruháče. „Kraj by si pak projekt převzal, kruhový objezd postavil a provozoval,“ sdělila tehdy mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Když byla konečně podaná žádost o stavební povolení, řízení se zdrželo kvůli novým vlastníkům pozemků. „Pak nám však došlo oznámení, že Děti Země podaly žalobu proti pravomocnému rozhodnutí k výstavbě kruhového objezdu. Zajímalo by nás, zda si někdo z této organizace uvědomuje, že mohou její obstrukce zapříčinit fatální následky,“ uvedla po letošní tragické dubnové nehodě na svém portále sousední obec Nošovice.
