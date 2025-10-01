Na nejvytíženějším místě v Plzni, kudy denně projede desetitisíce aut, ještě v únoru popojížděli v kolonách řidiči i desítky minut. Situaci měl vyřešit „turbokruháč“. Opak je ale pravdou. Šoféři se tu totiž zdrží déle než před rekonstrukcí křižovatky.
„Tehdy byl kruháč plný aut. Na příjezdech se tvořily kolony, provoz byl pomalý, ale plynulý. Při odpolední špičce mi trvalo tudy projet deset minut. Teď je to jednou tolik,“ řekl Václav Vydra (38).
Mohou za to semafory
Podstatou problému jsou nové semafory. „Samotný kruháč je prázdný, ale auta stojí na vjezdu do něj, protože je semafory nepustí. Semafory přímo v kruháči, to je hotový nesmysl,“ uvedl Petr Krňoul (41).
Vedení plzeňského magistrátu věří, že průjezd novou kruhovou křižovatkou se zlepší. „Křižovatka je v provozu teprve krátkou dobu. Naladit optimálně signalizační plány potrvá, věřím, že ne déle než dva týdny. Správci mají jasné zadání ladit semafory tak, aby se doba čekání před křižovatkou zkrátila a zároveň byla na maximum využita její kapacita,“ slíbil náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.
VIDEO: Nové značení pro motorkáře: Elipsy na silnici
Nové značení pro motorkáře: Elipsy na silnici BESIP