Most je skoro 50 metrů dlouhý, sedm metrů vysoký a váží 184 tun. Ještě do konce roku začne sloužit jako lávka pro cyklisty a chodce z rekreační oblasti u vrchu Krkavec do okrajových částí Plzně Radčic a Malesic.
„Náklady na přesun a uložení mostu jsou přes 60 milionů korun, z toho 16 milionů pokryje evropská dotace,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.
Ocelový celosvařovaný příhradový most navržený Františkem Faltusem (1901 až 1989) vyrobily Škodovy závody v roce 1931 a původně sloužil Škodovákům k překonávání železniční trati na Domažlice, která areálem firmy prochází. Využíval se do roku 2019. Ve své době šlo o největší most svého druhu na světě.
Koupen jako šrot
„Při přestavbě tratě byl sejmut a několik let čekal na své nové využití a ležel ladem. Jedná se přitom o státem uznanou památku, a tak určitě nebylo možné se konstrukce zbavit jako šrotu,“ podotkl Tolar.
Za cenu šrotu, tedy přibližně za 3,5 milionu korun, ho ale město před časem odkoupilo. Před umístněním nad rušnou silnici první třídy prošel kontrolou a opravami a získal tři vrstvy nátěru. Poslední v antracitové barvě dala mostu podobu z doby jeho vzniku.
Usazování nebylo jednoduché
Ocelovou konstrukci v noci přenesl na cílové místo 750 tunový jeřáb. Kvůli nevhodnému podloží se muselo upravit i místo pro usazení obřího jeřábu - do hloubky 50 až 70 centimetrů se odebrala zemina a plocha se zpevnila kamenivem a dubovými trámy. Po dobu usazování mostu policie zastavila provoz na silnici první třídy.
„Konstrukce Faltusova mostu byla pro manipulaci a přesun jeřábem zavěšena podle návrhu statika a projektanta pomocí lan na čtyři masivní úchyty,“ popsal usazení mostní specialista Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně, který má stavbu na starosti.
