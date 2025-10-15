Frýdecko-místeckým policistům a kriminalistům se naštěstí podařilo brzo vytipovat možného podezřelého. „Muže, který žil převážně také na ulici, dopadli po 14 dnech,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Než k tomu došlo, pachatelovy útoky se moc nelišily. Bezdomovcům například vytrhl z ruky peněženku s doklady a několika set korunami nebo je fyzicky napadl, když spali v parku na lavičce a sebral jim batohy s konzervami či oblečením.
Některé přitom zbil, až skončili v péči lékařů. „Při útoku používal takzvané nunčaky, které u něj policisté při zadržení zajistili. Jednomu člověku bez přístřeší dokonce odřezal část vousů,“ dodala mluvčí.
Kriminalisté mladíka obvinili z trestných činů krádeže, loupeže, ublížení na zdraví a výtržnictví. V případě odsouzení mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi a čeká na něj ve vazbě.
VIDEO: Studentský projekt „opilý bezdomovec“ zaměstnal v centru Plzně strážníky.
Studentský projekt „opilý bezdomovec“ zaměstnal v centru Plzně strážníky. MP Plzeň