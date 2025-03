Šok, vztek a beznaděj. To cítila téměř čtyřicítka řidičů na sídlišti ve Frýdku-Místku, když přišla o víkendu ke svému autu. Jedno vedle druhého bylo poničené. Policie nyní pátrá po neznámém vandalovi.

Pachatel nějakým ostrým předmětem ryl do laku karoserií, a to dost hluboko. Poškrábal dveře, kapoty i blatníky zaparkovaných osobních vozů. Podle místních mohlo jít o aktivistu, který bojuje proti autům, jinak si to neumějí vysvětlit.

„Řádil v ulicích Antala Staška, Jiráskově, Mánesově a El. Krásnohorské. Škoda byla předběžně vyčíslena na více jak 400 tisíc korun,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Kubzová.

Strážci zákona zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. „Obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání po neznámém pachateli či pachatelích,“ sdělila mluvčí.

Policie uvítá informace případných svědků, ale také kamerové záznamy ze zaparkovaných či projíždějících vozidel, popřípadě i řidičů taxislužby, kteří mohli zaznamenat na uvedených ulicích a v jejich okolí podezřelé jednání pohybujících se osob.

„S informacemi se můžete obrátit osobně přímo na policisty z obvodního oddělení Frýdek-Místek, případně telefonicky na čísle 974 732 651 nebo na bezplatnou telefonní linku 158,“ dodala Kubzová.

