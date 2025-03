„Nejsme všichni stejní, ale hází nás do jednoho pytle. Já jen nechci být součástí systému. Sedím v parku na lavičce, večer si ustelu ve křoví, občas žebrám. Buď mi někdo přispěje, nebo ne. Je to jako u různých sbírek, kam lidé posílají peníze. Proč to u nás vadí?,“ ptal se bezdomovec František.

Podle něj sedí doma a nic nedělají desetitisíce možná i statisíce lidí a čerpají sociální dávky. „S nimi by společnost měla dělat pořádek, my od systému nic nechceme. Pokud máme vypadnout z města, měli by nám říct, kam, nebo nás chtějí odvést do plynu?,“ dodal muž.

Prostory za polévku

Stejného názoru je bezdomovec Tomáš Daněk (40). „Nás jsou tisíce, azylový dům má jen desítky míst. Pokud by město pro nás vyčlenilo někde na okraji prostory, kde se můžeme potkávat a třeba za to, že tam budeme udržovat pořádek, dostaneme třikrát týdně polívku, bral bych to, ale přijít jen se zákazy a omezeními, to není fér,“ řekl důrazně pan Tomáš.

Ten se na ulici dostal poté, co se s ním rozešla přítelkyně a bohužel problémy řešil alkoholem. Povoláním je obráběč a momentálně se léčí. „Přál bych si se z ulice dostat zase zpátky do normálního života," dodal s nadějí.

Mnozí z bezdomovců nocují v zimě v kontejnerech na papír, stejně tak, jako z těch druhých vybírají jídlo. Téměř všichni však tvrdí, že potřebují nějaké útočiště, shromaždiště, kde by mohli přežít.

Nová vyhláška

Zápach, svinčík a mezi tím posedávající nebo válející se často opilé postavy. Tomu chce Frýdek-Místek utnout tipec. Nová vyhláška zakáže žebrání i bivakování, tedy přespávání pod širým nebem.

Lidé bez domova by tak měli zmizet z náměstí, z parků, od obchodních center. Hlídat to budou strážníci. Město se navíc připojilo petici Svazu měst a obcí ČR, aby se větší množství přestupků stalo trestným činem.

Problém hlavně s narkomany

Podle mluvčí Frýdku-Mísku Jany Musálkové k nové vyhlášce přivedlo město hlavně dění na sídlištích. „Pohybuje se tam spousta lidí bez domova pod vlivem drog. Obyvatelé jsou zoufalí, protože se s nimi nedá domluvit. Jsou agresivní, nebezpeční, a opravdu zaneřádí celé okolí,“ vysvětlila s tím, že je jasné, že jsou i opačné případy.

„Azylové domy jsou fajn, když se chcete umýt, na chvíli ohřát, ale moc se v nich nevyspíte. Je vás šest na pokoji, tři chrápou, čtvrtý kašle, pátý prdí, šestý má děsivé sny a budí sebe i vás. Pokud jste tam pár dní, objeví se ponorková nemoc, proto jsme raději venku,“ dodal bezdomovec Tomáš Daněk.

VIDEO: Bezdomovec zachránil mladíkovi život. (23. ledna 2023)

Video Video se připravuje ... Bezdomovec zachránil mladíkovi život. (23. ledna 2023) Městská policie Praha