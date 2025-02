Do svých 34 let žil Černega v Praze a pracoval jako železničář. „Po smrti mámy mě sestra z domu vyplatila a pořídila mi panelákový byt v Mostě. Neměl jsem tam ale práci. Nějak se to všechno zvrtlo a skončil jsem jako bezdomovec,“ vzpomínal Černega. Nejdříve žil na ulici v Praze, před 15 lety se přesunul do Plzně.

Nedaleko zimního stadiónu na Lochotíně si postavil chatičku. „Chodil jsem do práce, pracoval jsem ve skladu s pneumatikami či v továrně, kde se dělali reklamní letáky. Pak se stavěl obchvat, majitel pozemek, kde stále chatička, prodal a já skončil opět na ulici. Strávil jsem tam další tři roky,“ svěřil se Černega.

Změna života

Jedna návštěva mu pak ale změnila život. „Dostal jsem od jednoho bezdomovce kontakt na spolek K srdci. Zašel jsem tam a spřátelil jsem se s její ředitelkou Lucií Vavruškovou. Dostal jsem práci. Začal jsem dělat na vánočních trzích a pak mi nabídla místo hlídače katedrály,“ řekl Černega.

Co práce obnáší? „Dohlížím na pořádek uvnitř chrámu i okolí. Chodí sem divní lidi. Dělají nepořádek, močí na zeď katedrály a slyšel jsem, že se i vykáleli i uvnitř,“ uvedl Černega.

Ví, jak na bezdomovce

„Třeba nedávno tady byl moc zvláštní chlápek. Šel od oltáře ke dveřím a strašně moc sprostě celou cestu nahlas nadával. Tak jsem ho slušně vyprovodil ven,“ řekl Černega.

S bezdomovci si Černega také poradí. „Vím jak na ně, vždyť jsem byl jedním z nich. „Řeknu mu: »Hele, nedělej mi problémy a odejdi.« A jde pryč. Nebo mu řeknu: »Tak si tu sedni a buď zticha.« A on mi vyhoví,“ uvedl Černega.

Chce být průvodcem

Černega je věřící člověk a zajímá se i o historii. Byl by rád, kdyby mohl být v katedrále i průvodcem. Také se o to i snaží. Cesta ale není jednoduchá.

„Dostal jsem od paní ředitelky tenhle štos papírů. Když se to naučím a přeříkám to zpaměti, tak budu moci po chrámu i provádět lidi. Snažím se, ale do hlavy mi to moc rychle nejde,“ přiznal Černega.

„Nápad zřídit strážce katedrály se zrodil díky Festivalu na ulici. Tehdy se lidé bez domova podíleli na úklidu a dostali zaplaceno. Řekli jsme si, že by to mohlo fungovat. Místo represí, jim dát příležitost a šanci. Shrnu to do jednoho slova: péče. Péče o místo, o katedrálu i o lidi, kteří tam chodí. S panem Černegou to funguje,“ uvedla ředitelka spolku k K Srdci Lucie Vavrušková.

VIDEO: 5 tipů na zimní výlety v Plzeňském kraji.

Video Video se připravuje ... 5 tipů na zimní výlety v Plzeňském kraji Videohub